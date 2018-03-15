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Никита Михалков прокомментировал свое состояние после удара головой

Новость 15.03.2018, 16:04 | Текст: Олег Усков

Состояние одного из ведущих отечественных кинематографистов Никиты Сергеевича Михалкова, который обратился сегодня за медицинской помощью в Нижнем Новгороде, нормальное. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Напомним, Михалков поскользнулся, упал и ударился головой. Обследование показало, что серьезных травм у него нет.

"Да, я упал, очень скользко было, когда выходили из машины. Нормально, как видите", - рассказал Михалков журналистам, добавив, что ему "просто сделали перевязку, заклеили, сделали МРТ", "чтобы не было гематом, потому что я сильно ударился головой", - уточнил режиссер.

Никите Михалкову 72 года. Советский, российский режиссер, актер, сценарист, продюсер, Народный артист РСФСР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Председатель Союза кинематографистов России - с 1998 года. Трижды лауреат Государственной премии Российской Федерации.

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