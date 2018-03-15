В Нижнем Новгороде Никите Михалкову понадобилась помощь врачей

Никите Михалкову во время его визита в Нижний Новгород пришлось вызывать врачей, сообщает РИА Новости.

- Он поскользнулся и упал, - рассказали в пресс-службе Никиты Михалкова. - Было принято решение провести медицинское обследование, по итогам которого стало понятно, что серьезных повреждений нет.

Ранее появилась информация, что режиссера госпитализировали: Михалков якобы упал на выходе из отеля, после чего ему стало плохо во время телеэфира.

Сам режиссер после случившегося принял решение продолжить поездку и поучаствовать во всех запланированных встречах.