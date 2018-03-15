ЧП произошло в четверг ночью на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило в 4:15 ночи.

- Произошло возгорание погрузочно-доставочной машины. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

В этот момент на комбинате находились около 600 рабочих. Все они были эвакуированы.

В тушении пожара были задействованы девять единиц техники и более 50 пожарных. В шесть часов утра пожар был локализован и полностью ликвидирован.