В Марий Эл экипаж ГИБДД сбил пешехода

В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием сотрудников ГИБДД, в результате которого погиб человек.

Авария произошла на автодороге "Звенигово - Шелангер - Морки" 8 марта этого года. Как сообщили в республиканском управлении СКР, экипаж госавтоинспекции в темное время суток направлялся по вызову о дорожном инциденте. В какой-то момент на проезжую часть вышел 46-летний мужчина, находившийся, как показала экспертиза, в состоянии алкогольного опьянения. От полученных при ударе травм пешеход скончался на месте происшествия.

Расследование ведется по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статья 264 УК РФ).

В СУ СКР по Марий Эл отметили, что на данный момент изъяты записи с установленного в автомобиле ГИБДД видеорегистратора, а также проведен следственный эксперимент. Для выяснения всех обстоятельств трагедии также назначен ряд экспертиз.