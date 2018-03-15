В Уфе судебные приставы выселили из квартиры кошек

Более десятка представителей семейства кошачьих насчитали судебные приставы в квартире уфимки, когда пришли исполнить решение суда о приведении жилища женщины в порядок.

- Иск в суд на хозяйку квартиры подали соседи, уставшие терпеть антисанитарию и ужасный запах. Женщина подбирала и несла домой не только животных, но и всякий хлам и мусор. По этой причине в подъезде появились мыши и тараканы, - рассказала судебный пристав-исполнитель Кировского районного отдела Уфы Алина Фарахутдинова.

В итоге кошек приставы отправили в зоогостиницу, а мусор на грузовике вывезли коммунальные службы.