Вадим Евсеев стал главным тренером пермского футбольного клуба "Амкар". В РФПЛ уже одобрили соответствующую заявку.

Евсеев сменил на этом посту Гаджи Гаджиева. После ухода Гаджиева, о котором было объявлено 2 марта, 42-летний специалист был назначен исполняющим обязанности наставника команды. Он был утвержден на этой должности. О сроках контракта на официальном сайте "Амкара" не сообщается, но в заявлении говорится следующее: "Верим в то, что сотрудничество для обеих сторон будет долгосрочным и успешным".

Вадим Евсеев, который в качестве футболиста выступал за "Спартак" и "Локомотив", начал тренерскую деятельность в 2013 году в ивановском "Текстильщике". В 2014-м проходил обучение в Высшей школе тренеров по получению лицензии категории "А" УЕФА. В 2015 году стал ассистентом Гаджи Гаджиева в "Амкаре". В феврале 2017 был назначен главным тренером "Текстильщика", но в сентябре того же года вернулся в пермский клуб.