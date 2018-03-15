Новости

В Польше из-за возгласа "Слава Украине!" теперь вызывают полицию 22:20
В деле о нападении собак под Истрой появился новый подозреваемый 22:19
В Москве откроют более 2,5 тысячи летних кафе и веранд 22:10
Лукашевич: Делом об отравлении Лондон отвлекает от проблем с Brexit 22:05
Макрон отказался посещать российский стенд на книжном салоне в Париже 22:00
В Москве ограбили ювелирный магазин 21:56
Полиция Киева нашла взрывчатку у мужчины, подорвавшего автомобиль 21:50
МО РФ назвало заявление британского министра "риторикой базарной хабалки" 21:42
В Майами обрушился мост, есть пострадавшие 21:34
В Петербурге вылетевший на тротуар внедорожник насмерть сбил прохожую 21:24
В Подмосковье организуют трансляцию подведения итогов выборов в ТИКах 21:18
Во Франции выдали ордер на арест сестры саудовского наследного принца 20:59
В США Украину назвали "декларативно прозападной" 20:46
В Петербурге дым от пожара на складах окутал магистраль 20:39
Елизавета II разрешила принцу Гарри пожениться на Меган Маркл 20:24
В Пулково появится бесплатная парковка 20:12
В США прогремел взрыв на химзаводе: есть пострадавшие 19:33
Рябков не стал предлагать Шеннону дату консультаций после новых санкций 19:31
СМИ: Савченко пронесла в Верховную Раду гранаты и пистолет 19:31
ФАС заведет дела в отношении аэропортов московского авиаузла 19:06
Таблетки, которыми отравились школьники в Петербурге, нашли на улице 18:47
В Саратовской области спасатель вытащил мужчину из-подо льда 18:42
Врио Минстроя Дагестана объявлен в розыск 18:26
Премьер-министр Словакии подал в отставку 18:25
В Берлине будет создан центр по борьбе с терроризмом 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
15.03.2018 21:30
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Больше не ассистент

Вадим Евсеев возглавил "Амкар"
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
Вадим Евсеев стал главным тренером пермского футбольного клуба "Амкар". В РФПЛ уже одобрили соответствующую заявку.

Евсеев сменил на этом посту Гаджи Гаджиева. После ухода Гаджиева, о котором было объявлено 2 марта, 42-летний специалист был назначен исполняющим обязанности наставника команды. Он был утвержден на этой должности. О сроках контракта на официальном сайте "Амкара" не сообщается, но в заявлении говорится следующее: "Верим в то, что сотрудничество для обеих сторон будет долгосрочным и успешным".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Судья Вилков после грубых ошибок продолжит работу в ФНЛ

Вадим Евсеев, который в качестве футболиста выступал за "Спартак" и "Локомотив", начал тренерскую деятельность в 2013 году в ивановском "Текстильщике". В 2014-м проходил обучение в Высшей школе тренеров по получению лицензии категории "А" УЕФА. В 2015 году стал ассистентом Гаджи Гаджиева в "Амкаре". В феврале 2017 был назначен главным тренером "Текстильщика", но в сентябре того же года вернулся в пермский клуб.

Главное сегодня

Путин утвердил Челябинск столицей саммита ШОС
МО РФ назвало заявление британского министра "риторикой базарной хабалки"
Названа стоимость выпавших из самолета над Якутском слитков
На российских дорогах появится синяя разметка
На Украине обострился конфликт между властями и Надеждой Савченко