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15.03.2018 14:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Я всегда помнил о милости к падшим"...

Заслуженный работник прокуратуры рассказал "РГ", как докопаться до истины
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7517 (54)
Николаю Брюханчикову уже 81 год, но застать его дома непросто. Он встречается с молодежью, читает лекции. А рассказать ему есть что, Николай Иванович отработал в органах прокуратуры 32 года, из которых немалая доля приходится на ядерный полигон под Семипалатинском и кипевший конфликтами в начале 1990-х годов прошлого века Юг России. Он знает несколько иностранных языков, пишет рассказы и стихи. Его честность и порядочность сродни позиции Верещагина из "Белого солнца пустыни" - никогда и нигде не брал мзды. Чтобы удостовериться в этом, достаточно побывать в скромной, но очень уютной квартире Николая и Евдокии Брюханчиковых. Книжные полки, нумизматические альбомы и, конечно, дети с внуками - вот настоящие ценности этой семьи.
Николай Брюханчиков на встрече с гимназистами, несущими дежурство на посту №1 у мемориала Славы. Фото: Марина Мельникова Николай Брюханчиков на встрече с гимназистами, несущими дежурство на посту №1 у мемориала Славы. Фото: Марина Мельникова
Николай Брюханчиков на встрече с гимназистами, несущими дежурство на посту №1 у мемориала Славы. Фото: Марина Мельникова
Фото: wikipedia.org
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Но, пожалуй, наибольшего уважения заслуживает правовое кредо Николая Ивановича. Он не из тех прокуроров, которые гордятся тем, что в их практике не было ни одного оправдательного приговора. Самым важным в своей профессии он всегда считал "освобождение человека". "На моем счету около тысячи уголовных дел, и более пятидесяти процентов из них были прекращены по разным основаниям. По тем же делам, которые доходили до суда, нередко выносились минимальные сроки наказания", - говорит живая легенда алтайской прокуратуры. Он не знал пощады только к убийцам и насильникам. В остальных случаях прокурор Брюханчиков всегда помнил о "милости к падшим", к коей призывал его любимый Пушкин.

В вашей биографии было немало крутых поворотов судьбы. Один из таких - работа в спецпрокуратуре на Семипалатинском полигоне в восьмидесятые годы. Что там было самым сложным?

Николай Брюханчиков: Я оказался между двух огней - между руководством полигона и руководством Семипалатинска-21 (сейчас это город Курчатов). На партийном учете я состоял в политотделе воинской части и в то же время был членом горкома партии, который возглавлял первый секретарь. У начальника полигона генерал-лейтенанта Аркадия Ильенко нередко возникали трения с руководством города на почве того, кто главнее. Председатель горисполкома говорит: "Я советская власть - ты меня должен защищать. Первый секретарь приглашает и говорит: "Ты должен вот то-то делать!". А я им всем показываю уголовно-процессуальный кодекс: "Руководствуюсь только этим, хотя вас очень уважаю".

На испытания вас приглашали?

Николай Брюханчиков: Я там все время был. Местность, конечно, жуткое впечатление производила. Почва красная, смотришь на горизонт, а он начинает вздыбливаться. Глядишь, потянулось облако после взрыва - обычно в сторону Алтая. Зимой, бывало, едешь домой с полигона - 54 градуса мороза. Степь вокруг голая - то ли доберешься до дома, то ли нет. Думаешь, как же наши ученые и военные работают в таких условиях, готовят испытания?

Был у нас начальник отдела спецмилиции, родом с Украины. "Мыкола Иваныч, зайди, пожалуйста. Вот с экспедиции привезли самогонный аппарат - надо дело возбуждать!" - "Петро Терентич, да у них там на полигоне еще три-четыре аппарата имеется. А этот забирай себе. На родину поедешь - будешь там горилку гнать до старости. Смотри, какая сталь мощная". - "Значит, нэ будем возбуждать?" - "Да брось ты! Надо же людям себе жизнь разнообразить - они на полигоне сурков наловят, нажарят да под самогоночку едят".

Фото: Испытания ядерной бомбы в США, 1954 год.
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Однажды принесли мне материал на бабку 78-летнюю. Злостная, видите ли, спекулянтка. Ездит в Семипалатинск, покупает там семечки, здесь их втридорога продает. Я своей помощнице говорю: разберись и доложи. Выясняется, что бабушка в одиночку воспитывает внучку, родители умерли. Помощница сказала: формальные основания, чтобы завести дело, конечно, есть. Никаких оснований нет, говорю, разреши бабушке торговать семечками около прокуратуры.

Проработал я в Семипалатинске-21 до 1989 года, порядок там тогда еще соблюдался, что в городе, что на полигоне. Развал и воровство пошли позже, когда Союз распался.

Американцев успели застать на полигоне?

Николай Брюханчиков: Успел. Все они были профессиональными разведчиками. Жили в коттеджах на берегу Иртыша. Был с ними случай. Приходит ко мне парень из одной экспедиции, толковый парень, Анатолием звали. Рассказывает, что приходил к нему главный инженер американской экспедиции - они там бурили скважины, брали пробы грунта с разной глубины. Работали на своем оборудовании. Взяли с собой десяток буровых сверл, очень дорогих. И все угробили. Американец приходит и на хорошем русском говорит: "Толя, капец! Сегодня последнее сверло сломали. Надо самолет в Германию отправлять за новыми. А вы-то как здесь бурите?" - "Как-как - шарошками". Это такие специальные насадки на сверла, их по всей стране на буровых использовали. "А нас можете выручить?" - "Да нет проблем - у нас их на складе тысяч пять. Сколько надо?". - "Они, наверное, дорогие?". - "Копейки стоят". Выручили американцев, не стали те самолет к немцам гонять. Инженер потом благодарил Толю: "Вы нас сильно опередили с этими шарошками". Вот так - знай наших!

После Семипалатинского полигона вы пять лет проработали замом прокурора под Пятигорском - в Лермонтове, на военном объекте. В девяностые годы в южных регионах страны было очень неспокойно...

Николай Брюханчиков: После развала СССР начался парад суверенитетов, соседние республики воевали друг с другом, рос сепаратизм в Чечне. Тяжело было работать. Выручали хорошие отношения с родителями военнослужащих. Многие реально помогали нашей воинской части. Время-то какое было? Инфляция огромная - офицерам зарплату в трехрублевках на весах взвешивали. А тут приезжает в часть отец солдатика, какой-нибудь директор колбасного цеха и привозит сто килограммов своей продукции. Я ему: "В столовую". Но и наша часть многим помогала - кругом разруха, врачей не хватает.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Конечно, всякие родители встречались. Ночью идешь домой из воинской части, а тебя встречает толпа. "Как там наш парень, Николай Иванович? Думаем его освобождать, два автобуса с автоматчиками хотим на суд прислать". - "Пусть посидит, - говорю. - Ничего не гарантирую, но на суде разберемся по справедливости. Насколько я знаю дело вашего сына, до дисбата не дойдет". Меня слушались.

Какое дело вам особо запомнилось?

Николай Брюханчиков: Помню Диму, паренька, отказавшегося принимать присягу по религиозным мотивам. Бабушка меня в детстве познакомила с разными молитвами. Мое знание религиозной темы помогло быстро найти с этим парнем общий язык. "Готов служить, - твердо сказал он. - Но оружие в руки не возьму". Я почувствовал, что какие-то отклонения в психике у него есть. Запросил дополнительные материалы. Выяснилось, что в юности Дима спас от изнасилования девочку. Насиловать ее собирались на кладбище. Спас-то он спас, но хулиганы избили его до потери сознания. Я назначил судебно-психиатрическую экспертизу. Его признали вменяемым, но я не успокоился. Экспертизы в Свердловске и Челябинске тоже ничего не дали.

На суде прокурор просил минимальный срок наказания. Дали Дмитрию последнее слово, и он сказал: "Без меня большевики обойдутся". Судья взял и вкатил ему семь лет. "За что?", - возмутился я после суда. Судья пожал плечами: "Пусть не выпендривается". Короче говоря, Димка попал в колонию. А через три года на имя старшего следователя Н. И. Брюханчикова пришло письмо от Нины Юрьевны Сергеевой, заместителя председателя Верховного суда СССР и внучки известного революционера. У нас все были в шоке. Распечатал письмо, в нем написано: назначьте экспертизу в институте Склифовского. Назначил. Через месяц пришел ответ: трудно распознаваемое психическое заболевание, шизофрения. Я перекрестился. Ведь я не имел права назначать эту экспертизу без санкции начальства. Но главное, что Димку освободили. Оправдали.

Фото: Татьяна Андреева / РГ
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Николай Иванович, есть всем известное высказывание Дзержинского про то, каким должен быть настоящий чекист. Вы можете вывести формулу настоящего прокурора?

Николай Брюханчиков: Да. Если по латыни, то звучит это так: "Nil sine magno vita labore dedit mortalibus". Что в переводе: "Жизнь ничего не дает без упорного труда". Прокурорский труд тяжелый, его вполне можно сравнить с шахтерским. Моей специализацией было следствие. Не было ни отдыха, ни выходного, ни проходного. Надо бы приласкать ребенка, пообщаться с женой, но звонок: "Николай Иванович, выезжай!".

Ключевой вопрос

В вашей работе положено докопаться до истины. И что вы о ней думаете?

Николай Брюханчиков: Истина есть. Но рождается она не в спорах. В спорах рождаются только проблемы. Истина - это дочь времени, а не авторитетов, какие бы мемориалы им не создавали. Только время расставляет все по своим местам. Я вам рассказывал историю паренька, отказавшегося принимать присягу и получившего за это семь лет лишения свободы. Что мешало судье сказать: "У меня тоже сомнения", а потом отправить дело на доследование, назначить экспертизу? Истина в этом деле высветилась только через три года. Но чтобы она восторжествовала, опять-таки нужен упорный труд. Мы вернулись с вами к тому, с чего начали разговор.

Кстати

С 1963 по 1996 годы в трудовой книжке Николая Брюханчикова стояла практически одна запись: "Прокуратура СССР/ Прокуратура России". Первое удостоверение молодому следователю прокуратуры вручил Борис Кравцов, фронтовик, разведчик, получивший звезду Героя Советского Союза за форсирование Днепра, а в 1984-1989 годах - министр юстиции СССР. А удостоверение перед отправкой на Семипалатинский полигон Николай Иванович получил из рук Романа Руденко, легенды советской прокуратуры, главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе. Руденко был уже в годах. "Вышел из-за стола, вручил удостоверение в красивом сафьяновом переплете, обнялись, - вспоминает Николай Иванович. - Я с воодушевлением говорю: "Роман Андреевич, не подведу!". А сидевший рядом Владимир Александрович Оболенцев, первый заместитель Руденко, улыбается: "Не кричи, он все равно ни черта слышит".

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