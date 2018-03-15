Готов ли Новосибирск к реализации проекта "Умный город"?

Руководителю Новосибирской области Андрею Травникову представили "Национальную платформу промышленной автоматизации". Это один из флагманских проектов, включенных в программу реиндустриализации экономики региона. Во время рабочей поездки на предприятие "Модульные Системы Торнадо" временно исполняющий обязанности губернатора ознакомился и с другими разработками компании, которые можно с успехом применять в современных городских системах управления.

Производство сложных технических товаров - одна из актуальных задач развития российской экономики. Курс на импортозамещение с активной поддержкой высокотехнологичных отраслей был взят еще в 2014 году. Новосибирская область - один из примеров комплексного подхода к решению этой задачи. В 2016 году правительство региона утвердило программу реиндустриализации экономики Новосибирской области, которая была представлена президенту РФ. Девять флагманских проектов этой программы, связанных с развитием высокотехнологичных и наукоемких производств, были одобрены профильной рабочей группой правительства РФ и уже вносят весомый вклад в экономику региона.

- Наш проект "Национальная платформа промышленной автоматизации" включен в программу реиндустриализации экономики региона до 2025 года, - отметил генеральный директор ООО "Модульные Системы Торнадо" Олег Сердюков. - Проект пре-дусматривает разработку цифровой платформы на основе "сквозной" технологии промышленного Интернета. Он был одобрен 25 октября 2016 года на заседании рабочей группы под руководством заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича. Наша компания работает на новосибирском рынке уже 25 лет. Мы занимаемся созданием систем управления и программно-технических комплексов в разных отраслях - в частности, для энергетики. Наличие собственного производства позволяет компании выполнять масштабные заказы.

В 2016-м в рамках госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015-2020 годы" предприятию была выделена субсидия в размере 18 миллионов рублей на реализацию проекта "Разработка перспективных средств автоматизации для систем контроля и управления в энергетике и других отраслях". А в 2017 году, по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, данному на IV Международном форуме технологического развития "Технопром", разработки компании были включены в инвестиционную программу - их используют для реконструкции котельной на станции Рубцовск Западно-Сибирской железной дороги. Кроме того, на новой угольной блочно-модульной котельной в Рубцовске также будет внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами.

После экскурсии по предприятию Андрей Травников обсудил с представителями компании инициативы, которые могут быть реализованы на уровне муниципалитетов Новосибирской области. В частности, речь шла о применении высокотехнологичной продукции при реконструкции муниципальных котельных, а также для развития малой распределенной энергетики.

Прямая речь

Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области:





- Флагманский проект "Национальная платформа промышленной автоматизации" наглядно демонстрирует достижения современной промышленности Новосибирской области. С руководством предприятия мы обсудили реализацию проекта "Умный город". Во время визита в Новосибирск министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова этот проект рассматривался на уровне создания систем управления. Теперь же поступило предложение приступить к сбору информации другого уровня, это так называемый "интернет вещей". Сегодня в регионе собирается большое количество цифровых данных - это информация системы "Безопасный город", метеорологические сведения, данные о движении транспорта, а также полученные от различных коммунальных систем. Использование массива этой информации в самых различных целях может дать новые прорывные эффекты, будет полезно как с точки зрения управления регионом, так и для коммерческих пользователей. В рамках проекта "Умный город" предлагается все эти данные обобщить и предлагать потенциальным пользователям.