После того как сессия Законодательного собрания Новосибирской области приняла изменения в бюджет 2018 года, соответствующие региональные министерства приступили к выполнению новых, заметно увеличенных бюджетных назначений.

Утвержденный сессией закон "О внесении изменений в Закон Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" в своем первоначальном варианте предполагал решение трех задач. Первая - увеличение расходов на планово-предупредительные ремонтные и строительные работы на дорогах региона. Вторая - выделение 150 миллионов рублей на подготовительные мероприятия к строительству многофункциональной ледовой арены, где планируется проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Выполнение третьей задачи направлено на реструктуризацию бюджетных кредитов, которые по срокам погашения пролонгируются до семи лет.

Однако список изменений, рассмотренных комитетом по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, оказался шире. В числе основных - поправки, внесенные правительством Новосибирской области в размере 1,3 миллиарда рублей с целью увеличить минимальный размер зарплаты до уровня прожиточного минимума. Еще 500 миллионов рублей направят на поддержку АПК региона.

Проблемы села обострились минувшей осенью.

- Ситуация, которая сегодня сложилась в аграрном секторе, - критическая. Тяжелые условия уборочной привели к резкому увеличению себестоимости урожая. Переполненный инвентаризационный фонд и большие переходящие остатки с прошлого года обвалили цену на зерно более чем в два раза, - констатировал на ноябрьском заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям его председатель Олег Подойма.

На ноябрьской сессии Законодательного собрания было принято обращение к руководителю минсельхоза России Александру Ткачеву и председателю правления "Россельхозбанка" Дмитрию Патрушеву о необходимости оказания помощи аграриям в реализации урожая зерна и пролонгации кредитов. После этого принято решение о безотлагательных мерах по обеспечению вывоза излишков урожая за пределы области, АО "Объединенная зерновая компания" получила поручение закупить у новосибирских хозяйств 200 тысяч тонн пшеницы 4-го класса.

К сожалению, несмотря на принятые меры, ситуация в АПК и сегодня далека от благополучной. В январе в заксобрании была собрана рабочая группа с целью выработки предложений, направленных на поддержку сельхозпроизводителей региона в преддверии посевной. Иначе своевременный старт весенне-полевой компании может оказаться под угрозой срыва. По расчетам, на реализацию мероприятий антикризисного плана из бюджета области необходимо дополнительно выделить 500 миллионов рублей.

- Решение было инициировано комитетом заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, детально проработано комитетом регионального парламента по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, поддержано временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым, а сегодня оно внесено в пакет поправок распорядителем бюджетных средств, - пояснил в ходе сессии председатель бюджетного комитета Александр Морозов.

Принятая поправка в бюджет - одна из самых долгожданных для селян.

- Поддержка сельских территорий - это наша основная задача, потому что год выдался неудачным и по зерну, и по молоку, и по мясу, - считает спикер регионального парламента Андрей Шимкив. - К сожалению, рынок упал так, что положение у аграриев незавидное. Дебатов, конечно, было много, но мы принципиально отстаивали эти 500 миллионов. Это реальная помощь селянам. Для животноводства поддержка - на литр молока, для растениеводства - по количеству на гектар пашни. Было предложение разбить территорию области по зонам - есть засушливые районы, и это тоже нужно учитывать.

Тем не менее депутаты признают, что для некоторых хозяйств помощь может оказаться недоступной.

- Ряд хозяйств по объективным причинам не сможет получить эту поддержку, потому что кто-то обанкротился (таких хозяйств семьдесят), кто-то не уплатил налоги. Но мы постараемся так отрегулировать ситуацию, чтобы эти деньги сохранились до конца текущего года. Чтобы, решив свои проблемы, хозяйство имело возможность обратиться за поддержкой в течение этого финансового периода, - резюмировал Александр Морозов.

Кстати

Другой крупный блок поправок был внесен комитетом заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике. Депутаты предложили "разморозить" миллиард рублей из средств, зарезервированных правительством области на подготовку к строительству в Новосибирске четвертого моста.

- Пока нет понимания, когда будет выделен федеральный грант на это строительство. Поэтому половину зарезервированных средств было решено перераспределить, плюс 596 миллионов рублей добавлено из положительного сальдо доходов 2017 года. Эти полтора миллиарда будут направлены, прежде всего, на ремонт сельских дорог, - уточнил председатель комитета заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Федор Николаев.