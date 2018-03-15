Кемеровская область стала лидером по объему профицита бюджета-2017, опередив все российские регионы, большинство которых, согласно данным Федерального казначейства, закончили ушедший год с превышением расходов над доходами.

Кузбасс продемонстрировал такие финансовые результаты впервые за последние девять лет. Причина лежит на поверхности, а точнее, кроется в недрах: в прошлом году резкое снижение мировых цен на уголь сменилось их стремительным ростом. Энергетическое сырье подорожало на пятьдесят процентов, а коксующееся - в два с половиной - три раза. В результате резко выросли доходы угольных компаний и, соответственно, отчисление ими в бюджет налога на прибыль. По оценке эксперта группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елены Анисимовой, в 2017 году эти отчисления превысили 50 миллиардов рублей, вдвое перекрыв показатели 2016-го.

- Профицит бюджета позволил сократить госдолг (чистое погашение составило 6,95 миллиарда рублей) и сформировать финансовые резервы, - отметила Анисимова.

Резервы оказались очень востребованы. Они дали возможность областным властям сверстать бюджет-2018 с уменьшенным на 74 миллиона рублей дефицитом. Так, в минувшем декабре последний утвердили в сумме 3,9 миллиарда, с учетом увеличения доходной части до 111,2 миллиарда, а расходной (которая включает повышение зарплаты бюджетникам и поддержку муниципальных бюджетов) - до 115,1 миллиарда рублей.

Однако уже на февральской сессии кузбасского парламента в местный закон "Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" внесли поправки. Общий объем планируемых доходов после этого увеличился на 888 миллионов, а расходов - на 2 миллиарда 470,2 миллиона рублей. Соответственно, дефицит бюджета составил почти 5,5 миллиарда рублей (6,1 процента от объема доходов) без учета безвозмездных поступлений. Последние же выросли за счет федеральных средств и направлены в первую очередь на реализацию социальных и инфраструктурных программ. Это: обеспечение льготников лекарствами и медицинскими изделиями; укрепление материально-технической базы госучреждений здравоохранения; реконструкция, строительство и капремонт автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; поддержка областной и муниципальных программ формирования современной городской среды; оптимизация развития кузбасского транспорта и связи.

Вместе с тем на 766,4 миллиона рублей сокращены бюджетные ассигнования по госпрограмме "Управление государственными финансами". Все дело - в снижении процентных платежей по госдолгу региона, который реструктуризировал бюджетные кредиты и досрочно рассчитался с коммерческими банками.

Так или иначе, но дефицит общероссийской казны - 2018, по мнению аналитиков, в сравнении с прошлогодним дефицитом, составившим 51,9 миллиарда рублей, будет меньше. При этом всем регионам, в частности , cибирским, в которых в 2017-м большинство бюджетов получились "минусовыми", придется расходовать имеющиеся средства осторожно. И Кузбасс, государственный долг которого превышает сорок миллиардов рублей, не исключение.

Прямая речь

Игорь Малахов, заместитель губернатора Кемеровской области по финансам - начальник главного финансового управления:

- В этом году мы впервые вышли с предложением - внести изменения в главный финансовый документ области. Во-первых, это связано с определенным объемом федеральных средств, которые нужно было включить в областной бюджет, во-вторых, существовала необходимость увеличения расходов по ряду направлений, в-третьих, изменения фиксируют результат работы органов власти Кемеровской области по сокращению государственного долга и расходов на его обслуживание.