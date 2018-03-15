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15.03.2018 08:26
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Гасят долги

В Кузбассе виновных в просрочках по зарплате грозят привлечь к уголовной ответственности
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири №7516 (53)
В прошлом году, по данным Роструда, Кузбасс, наряду с Приморским и Хабаровским краями, а также Амурской областью, оказался в числе российских регионов с наибольшим объемом просроченной задолженности по заработной плате.
Фото: Depositphotos.com
Россиянам вернули 20 миллиардов рублей долгов по зарплатам

В декабре 2017-го совокупный зарплатный долг в угледобывающем регионе, по данным обладминистрации, перевалил за двадцать миллионов рублей. Причем, как подчеркнул заместитель губернатора Кузбасса Денис Шамгунов, задолженность на тот момент удалось сократить в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. Возвращенные долги работникам одной только угольной компании "Заречная" потянули почти на 165 миллионов рублей. Весомый вклад в ликвидацию проблемы внесла прокуратура, на счету которой 321 представление и привлечение 173 должностных лиц к дисциплинарной ответственности. В суды ушло 2 057 исковых заявлений на общую сумму 62 миллиона рублей.

Между тем 35-миллионный груз зарплатной просрочки, с которым Кузбасс вступил в 2018-й, к началу февраля "потяжелел" до 47,2 миллиона рублей. В прокуратуре области собрали межведомственное совещание, на котором заслушали руководителей предприятий, накопивших долги перед работниками. В числе приглашенных были представители ремонтно-эксплуатационно-строительной компании из города Белова, муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальной сферы Мариинского района и Краснобродского городского округа, а также таштагольского ООО "ГП "Карьер Таензинский". Последнее на момент совещания не выплатило восемнадцати работникам 783 297 рублей зарплаты за декабрь 2017-го и январь 2018-го. Причина - "неосуществление хозяйственной деятельности в зимний период". Но в феврале, согласно данным прокуратуры, деятельность возобновилась, а значит, появилась и надежда, что люди своих денег все-таки дождутся.

Более двух миллионов рублей за январь и февраль не заплатило своему коллективу ООО "Благоустройство территории", с которым, в свою очередь, заказчики не рассчитались за выполненные работы.

Около пяти миллионов рублей задолжал работникам новокузнецкий Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности "Сибгипроруда". Гендиректор Дмитрий Распопин был предупрежден, оштрафован на 21 тысячу рублей, а в начале марта в отношении него возбудили административное дело, которое передано в мировой суд.

- Сейчас готовятся материалы для взыскания начис-ленной, но не выплаченной заработной платы, - сообщила корреспонденту "РГ" старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - А в результате уже принятых мер ОАО заплатило работникам 1,3 миллиона рублей.

Как снежный ком росли в течение последнего года зарплатные долги гурьевского завода "Труд". К началу марта 2018-го они достигли 1,2 миллиона рублей. Как пояснил нынешний директор ООО Игорь Голубовский, предыдущее руководство управляло предприятием непрофессионально. В отсутствие нормального производственного контроля завод выпускал некачественную продукцию и в итоге потерял единственного заказчика.

Фото: depositphotos.com
Названы регионы, в которых больше всего вырастут зарплаты

- Дела об административных правонарушениях межрайонной прокуратурой не возбуждались, поскольку в декабре прошлого года юрлицо и его руководителя аналогичным образом наказала Гострудинспекция (суммы штрафов - 45 тысяч и десять тысяч рублей соответственно), - уточнила Елена Тушкевич. - В 2017-м руководству неоднократно вносили представления по фактам невыплаты зарплаты, привлекая должностных лиц ООО к ответственности за нарушения трудового законодательства. В частности, бывший директор завода Эдуард Ашихмин был дисквалифицирован на год.

Предостережения руководителям вручили и в этот раз, напомнив, что за нарушение прав на своевременную оплату труда можно ответить и по уголовной статье.

Особая статья должников - предприятия-банкроты.

- На них приходится четверть объема всей задолженности, поэтому необходимо активно использовать предусмотренный законодательством механизм привлечения собственника к субсидиарной ответственности, а недобросовестных арбитражных управляющих привлекать к уголовной ответственности, - уверен глава Роструда Всеволод Вуколов.

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