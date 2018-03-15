Суд апелляционной инстанции увеличил на пять лет срок бывшему высокопоставленному полицейскому. Владимир Сагайдак, занимавший пост начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Новоалтайску, вместо двух лет лишения свободы проведет в исправительной колонии строгого режима семь.

Зимой прошлого года главного новоалтайского борца с коррупцией задержали сотрудники УФСБ по Алтайскому краю. По версии регионального следственного управления СК РФ, полицейский за "пол-лимона" пообещал местному предпринимателю содействие в отказе от возбуждения уголовного дела по факту мошенничества на несколько миллионов рублей.

По данным "РГ", полученным из достоверных источников, человек, с которого Сагайдак потребовал взятку, не один год занимается сомнительной деятельностью. Схема довольно известна: некая фирма ищет продавца недвижимости или стройматериалов и заключает с ним договор купли-продажи с небольшой предоплатой. Затем переоформляет на себя и быстро перепродает коттеджи, стройматериалы или земельные участки через подставных лиц. А потом доказывает, что с ней не рассчитались, поэтому она, соответственно, тоже не может рассчитаться по договору. Другой распространенный прием можно назвать "зеркальным". Взяв предоплату за продаваемую недвижимость (речь идет о неоплаченных долях в строящемся жилье), фирма вдруг оказывается не в состоянии выполнить обещанные застройщику поставки стройматериалов, а покупатели остаются и без денег, и без квартир.

От "кидал" страдают не только физические лица, но и коммерческие организации.

Потерпевшие, конечно, обращаются в полицию. Но так как речь идет о гражданско-правовых отношениях, их направляют в суд. Суды выносят решения, потерпевшие получают исполнительные листы, но взыскать ничего не могут. В открытой базе исполнительных производств есть данные о предпринимателе (его имя и фамилия, а также некоторые подробности деятельности известны "РГ"), с которого Сагайдак требовал взятку в 500 тысяч рублей. Согласно этой информации, исполнительных производств на него заведено на общую сумму более 25 миллионов рублей. Высокопоставленный специалист по борьбе с экономическими преступлениями не мог не знать, на чем специализируется директор компании.

Требуемые 500 тысяч рублей были переданы не в банальном конверте. В конце января прошлого года на счета подконтрольного Сагайдаку юридического лица поступило два денежных онлайн-перевода. А 1 февраля полицейского задержали в его собственном кабинете.

Было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Гособвинение потребовало девяти лет лишения свободы, однако в декабре 2017-го суд приговорил обвиняемого всего к двум годам колонии совсем по другой статье - ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере"). Причем в феврале 2018 года экс-полицейский получил бы возможность ходатайствовать об УДО.

Прокуратура обжаловала приговор. Алтайский краевой суд согласился с доводами следствия, признал Владимира Сагайдака виновным в получении крупной взятки и наказал его семью годами лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Кстати

Должность начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Владимир Сагайдак занимал меньше месяца, а до этого он пару месяцев был временно исполняющим обязанности. У него набралось несколько взысканий по работе со стороны начальства.