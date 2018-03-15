Новосибирцы выберут территорию для благоустройства

Мэр Анатолий Локоть призвал новосибирцев принять участие в голосовании по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году. Отдать свой голос за одну из десяти предложенных площадок можно будет 18 марта на специально отведенных участках.

В выставочном зале НГУАДИ состоялась презентация и обсуждение дизайн-проектов десяти зон, разработанных архитекторами в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Каждый проект сначала обсуждался на районном уровне, дорабатывался и дополнялся. Были проведены несколько проектных сессий, в которых приняли участие архитекторы НГУАДИ, представители районных администраций, ТОСов, инициативной общественности, местные предприниматели, депутаты Совета депутатов города Новосибирска. В результате по каждой территории были собраны пожелания горожан о конкретных мероприятиях по благоустройству и озеленению.

"Новосибирск готовится к 18 марта, и перед нами стоит большая политическая задача - организация избирательного процесса, но наряду с этим будет проводиться рейтинговое голосование по общественным пространствам. Это даст нам возможность попасть в федеральную программу по благоустройству. Ее основным условием являются общественные обсуждения. Именно новосибирцы определяют, что мы должны в первую очередь реконструировать, на что тратить федеральные деньги, - отметил мэр Анатолий Локоть. - Проведена огромная работа, с горячими дискуссиями. В результате было принято решение - от каждого района взять по одному проекту и вынести их на голосование. Новосибирцы будут иметь возможность отдать свой голос за одно из десяти общественных пространств".

По решению муниципальной общественной комиссии от 22 февраля 2018 года в бюллетень рейтингового голосования по выбору общественной территории для благоустройства в 2019 году войдут объекты, набравшие в ходе сбора предложений максимальное число голосов:

- бульвар по Красному проспекту, часть 1 (от пл. им. Ленина до пл. Инженера Будагова) - Центральный район;

- Затулинский дисперсный парк (территория за кинотеатром "Рассвет", включая "Затулинский городок аттракционов", сквер "Союз Кировчан") - Кировский район;

- зеленая территория в пойме реки Каменки (в пойме реки Каменка от ул. Адриена Лежена и ул. Королёва до ул. Волочаевской, между ул. Шишкина и ул. Есенина (вдоль ул. Поселковой, ул. Комбинатской, пер. Трикотажстроя, ул. Айвазовского, ул. Трактовой) - Дзержинский район;

- Инюшенский бор - Октябрьский район;

- Сквер Славы - Ленинский район;

- набережная реки Иня (микрорайон "Весенний", ул. Заречная, 3-9) - Первомайский район;

- Озеро Мышкино (Пашино) - Калининский район;

- ПКиО "Заельцовский" - Заельцовский район;

- сквер с памятником А. И. Демакову в Нижней зоне Академгородка - Советский район;

- транзитно-рекреационная зона по ул. Ленина (от площади Ленина до пр. Димитрова, включая площадь Ленина) - Железнодорожный район.

"Новосибирск подтверждает звание города активного гражданского самосознания, желания выразить свое мнение и постараться благоустроить свой родной город. Более 40 тысяч новосибирцев приняли участие в формировании предложений в районах. Столь массового референдума в городе не было давно, это говорит о том, что жители не равнодушны к судьбе города. Нам предстоит большая работа. В планах 2018 года - второй этап реконструкции Михайловской набережной, в 2019 году будем реализовывать проект, который победит на этом голосовании", - отметил мэр Анатолий Локоть.