Омичка Наталья Сусид кардинально изменила свою жизнь. Помощник директора банка стала... кузнецом. Знакомые и сослуживцы просто диву давались, как такое возможно. Впрочем, еще несколько лет назад она и сама ни за что бы в это не поверила.

Впервые за чудесными превращениями металла Наталья наблюдала в еще детстве, когда ее отец, сварщик пятого разряда, виртуозно сваривал из труб, стержней, проволоки всевозможные дачные конструкции и инвентарь. Дочь, старалась не пропускать ни одного такого "представления", следила за каждым его движением. Тогда никто и подумать не мог, во что это выльется.

Впрочем, вначале судьба направила Наталью совсем по другому пути. Окончив школу, она решила нашла себя в сфере финансов и постепенно от рядового кассира доросла до помощника директора крупного банка. Ей стали предлагать работу другие финансовые структуры. Но однажды Наталья вдруг поняла, что расти уже, собственно, некуда, ничего нового в ее жизни не происходит. И заскучала.

Потом решила попробовать себя в качестве бизнес-леди - и в сфере горячего питания, и торговли. Однажды, чтобы сделать магазинчик уютнее, задумала украсить его кованой мебелью. Оформила заказ. А вот с его выполнением вышла заминка. Руководитель предприятия укатил в отпуск, а сотрудники оказались нерасторопными.

- Ждать я больше не могла и сама поехала в цех. Уговорила кузнецов сделать работу к утру, а чтобы они не разбежались по домам, вызвалась помогать, - вспоминает Наталья Сусид.

То, что произошло дальше, ее поразило. Скучные железки чудесным образом озарялись яркими красками. Становились послушными, преображались в замысловатые узоры. В общем, ночь пронеслась, как один миг. Она снова, как в детстве, оказалась в волшебной сказке.

Наталья загорелась желанием освоить кузнечное ремесло, открыла маленькую кузницу, взяла подмастерье. Правда, все, что у нее получалось, несло отпечаток женственности. Вместо решеток и оград, она ковала бабочек и птиц, ящериц и цветы. Талантливого кузнеца быстро заметили, стали приглашать на городские ярмарки. Вскоре общительная Наталья перезнакомилась с коллегами-ремесленниками. Оказалось, что проблемы, с которыми она столкнулась, у них общие.

- Прожить на деньги, которые зарабатывают мастера, почти невозможно. Ведь авторская работа требует приличных вложений в материалы - дерево, кожу, металл, краски, камни. Плюс затраты на аренду торгового места, продвижение продукции. Плюс время на работу. Например, оригинальную куклу шьют неделю, а стоит она две тысячи рублей, - делится Наталья Сусид. - Получается, овчинка выделки не стоит. Экономя на всем, мастера, вынуждены ограничивать свои творческие возможности. А самые талантливые и вовсе покидают регион.

Посмотрев на ситуацию со стороны, бывший финансист поняла, что при существующем положении дел ни о каком развитии отрасли не может быть и речи. И решила объединить омских ремесленников в союз. Оказалось, что работа в команде - дело довольно выгодное.

- Всего за год наш дом мастеров собрал более 160 резчиков по дереву, кузнецов, гончаров, кожевников, ювелиров, создателей авторских кукол и других специалистов, - рассказывает Наталья. - Благодаря сообществу нам стало проще попасть на выставку, выиграть грант, получить финансовую поддержку на покупку оборудования.

Новую организацию поддержали местные власти. И теперь ремесленники имеют возможность учиться в региональном бизнес-инкубаторе и школе предпринимателей, выезжать на выставки в другие города и страны. Например, в торговом доме, который Омская область открыла в КНР, изделия сибирских ремесленников разбирают за считаные часы.

Дом мастеров открыл представителям народного творчества и другие возможности. Теперь они могут совместно создавать оригинальные поделки. Например, украшать кованую мебель инкрустацией из цветного стекла, а гончарные и текстильные изделия - элементами художественного декора. Чем интереснее техника, тем больше шансов вывести ее на рынок.

Еще одно направление - обучение омичей с ограниченными возможностями. Оказалось, что люди, которые по состоянию здоровья вынуждены сидеть дома, вполне могут освоить ремесла и найти дополнительный источник доходов. А чтобы у них все получалось, ремесленники проводят с новичками бесплатные мастер-классы.

- Поразительно, но мой ребенок сам смастерил изящную лошадку. Глазам своим не верю, - удивляется мама семилетнего Максима.

Помимо этого, мастера сотрудничают со школами, ведут творческие кружки. Всего год назад ничего этого не было и в помине. А теперь речь уже идет о развитии промышленного туризма.

"Когда разные мастерские расположены под одной крышей, удобно проводить экскурсии. Туристы могут не только наблюдать за работой умельцев, но и самостоятельно выдуть стеклянный шар, выковать подкову, слепить горшок на гончарном круге, раскроить мягкую игрушку. Оказывается, это очень интересно людям", - комментируют в городском департаменте культуры.

Сказка продолжается

Накопленный ранее опыт организаторской деятельности Наталье Сусид пригодился на новом поприще. Впрочем, несмотря на все заботы с домом мастеров, она находит время на то, чтобы встать к горну. Признается, что с удовольствием продолжает учиться кузнечному делу. И теперь равняется на знаменитых уральских мастеров. Однажды случайно купила изящные статуэтки животных - образцы каслинского художественного литья. И теперь пытается "дорасти".

Ее царевна-лягушка и девятиметровый ажурный купол над городским фонтаном уже украшают омские скверы. В планах - соорудить огнедышащего дракона и настоящую карету. Чтобы каждый, кто в нее сядет, мог себя почувствовать Золушкой или принцем. Как в сказке.

А как у соседей

В Алтайском крае в городе-курорте Белокурихе кузнечным ремеслом занимается Анна Билецкая. Шесть лет назад она стала первой женщиной в Сибири, взявшейся за такое, казалось бы, неженское дело.

Юрист по образованию, случайно попав в кузницу, Анна, как говорит она сама, прикипела к наковальне душой. Сама рисует эскизы будущих творений из металла, сама кует и обрабатывает. Ее работы не раз завоевывали призы на межрегиональных фестивалях.

А в прошлом году Анна Билецкая решила организовать музей истории кузнечного ремесла. Рядом со своим домом она вместе с мужем построила небольшое деревянное здание, где разместится экспозиция. В первой комнате - стилизованный очаг, напоминающий печь в кузнице, элементы убранства русского дома - старинные сундуки, прялки, стол с самоваром. Здесь хозяйка уже принимает первых посетителей. А в большом зале будут выставлены основные экспонаты - старинные кованые изделия, молоты, наковальни. Самые ценные - немецкий сундук и прялка начала прошлого века, которые в Сибирь привезли переселенцы.

- Сейчас в музее уже представлено более ста экспонатов, и не только кузнечного мастерства, но и плетения по металлу и других ремесел, - рассказала корреспонденту "РГ" мастер художественной ковки. - Кроме того, в строящемся туристическом кластере "Белокуриха-2" мы планируем открыть еще один музей под названием "Деревня мастеров", где будут выставлены работы ремесленников со всей России.

Анна Белецкая надеется, что музей привлечет внимание туристов к кузнечному ремеслу. Ведь здесь можно будет не только посмотреть на старинные вещи и творения нынешних кузнецов, но и самому участвовать в процессе. Взяв в руки молот, посетители могут обработать горячий метал, превратив его если не в художественное произведение, то в полезную вещь. Например, выковать крючок для одежды в виде цветочного лепестка.