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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Седьмой раунд за "Салаватом"

Уфимский клуб выбил "Авангард" из Кубка Гагарина
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Столичный выпуск №7516 (53)
В континентальной хоккейной лиге определился последний участник второго раунда плей-офф. Им стал уфимский "Салават Юлаев", в овертайме седьмого матча серии одолевший омский "Авангард" - 3:2.

"Салават" финишировал вторым на Востоке и виделся явным фаворитом на фоне седьмой команды конференции. Тем не менее в этой серии все изначально пошло по удивительному сценарию. Первый же матч получился бесшабашным. Напропускав вначале, "Авангард" бросился в погоню. Проиграл в итоге 4:6, зато на следующий день буквально расплющил "Салават" 7:2. Дома омичи закрепили успех - 5:3. И лишь в четвертом матче команды прекратили играть без обороны, как будто вспомнив наконец, что в плей-офф нужно все-таки действовать рационально и аккуратно. В таком хоккее соперники тоже добивались успеха попеременно, доведя дело до седьмого матча.

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Решающая игра прошла в Уфе, но первый ее период остался за омичами. Они перебросали оппонента 16:7, и "Салавату", можно сказать, повезло, что лишь одна из этих попыток достигла цели. Хозяева отыгрались в середине встречи, а самое интересное команды приберегли на концовку. Хартикайнен за 2 минуты и 10 секунд до сирены вывел уфимцев вперед. Через минуту он же уселся на скамейку штрафников. Туда же следом отправился Панин. "Авангард" заменил вратаря на полевого игрока, и матч команды заканчивали в формате "шесть на три" - в хоккее такую картину увидишь редко. Двукратное численное преимущество за 17 секунд до конца матча использовал Чудинов, бросивший издали. Но этот гол лишь отсрочил поражение "ястребов". На 73-й минуте Гончаров с подачи выкатившегося из-за ворот Лисина пробил-таки Фурха на радость публике - 3:2 в матче и 4:3 в серии в пользу "Салавата". В следующем раунде уфимцы сыграют с "Трактором". Вторую пару в Восточной конференции составили "Ак Барс" и "Металлург".

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