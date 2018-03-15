В Алтайском крае за шесть лет турпоток вырос в четыре раза

Алтайский край презентовал уникальные туристические возможности на международной туристской выставке "Интурмаркет-2018". Регион не первый год участвует в масштабном турфоруме и шес-той раз выступает его стратегическим партнером. "Интурмаркет" - хорошая возможность продемонстрировать лидирующие позиции Алтайского края в туристической отрасли страны", - подчеркивают в правительстве региона.

Неслучайно в этом году первый день выставки стал Днем Алтайского края, где были представлены все виды туризма, которые в регионе успешно развивают в последние годы - от делового и медицинского до экстремального и паломнического.

"Все больше регионов Российской Федерации делают ставку на туристскую индустрию, отмечая ежегодное увеличение турпотока, - подчеркнул в приветственном письме к участникам выставки губернатор Алтайского края Александр Карлин. - Популяризация туризма ведет не только к экономическому благосостоянию, но и способствует установлению тесных связей между народами, закладывая основы для сотрудничества".

Стенд Алтайского края стал самым большим и красочным на форуме. На площади более 800 квадратных метров продукцию и туристические услуги презентовали 65 организаций. Это туристские компании, санаторно-курортные учреждения и медицинские центры, народные мастера и ремесленники и даже целые города и районы - Барнаул, Бийск, Белокуриха, Алтайский район.

Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько отметил, что Алтайский край сделал большой шаг в развитии туризма. "Здесь создают необходимую инфраструктуру, занимаются подготовкой кадров для отрасли, строят современные средства размещения. Алтайские инвесторы при поддержке региональных властей сделали крутой поворот в развитии курортного дела и индустрии туризма", - подчеркнул он.

Только в прошлом году в регионе инвестировали в отрасль свыше 1,6 миллиарда рублей, из которых 1,1 миллиарда - средства частных инвесторов.

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил, что в ближайшие два года Алтайский край сможет привлечь до 400 миллионов руб-лей из федерального бюджета на крупные туристические проекты. "Регион реализуют целый ряд проектов - "Белокуриха-2", "Барнаул - горнозаводской город", "Золотые ворота" с привлечением средств федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма. Проекты Алтайского края имеют хорошие перспективы включения и в новую программу на 2019-2020 годы. Необходимо дальнейшее развитие субкластеров "Белокуриха-2" и "Белокуриха-3", есть перспективы у нового проекта геологического парка. На это потребуется дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере примерно 400 миллионов рублей", - констатировал Олег Сафонов.

Выставка "Интурмаркет" стала традиционной площадкой для налаживания контактов с партнерами из других регионов и стран. В этом году на форуме власти Алтайского края подписали соглашение о сотрудничестве с комитетом Республики Татар-стан по туризму. "Наши регионы объединяет широкий круг взаимных интересов в различных областях. Результатом ранее подписанных соглашений стало открытие авиарейса между Казанью и Барнаулом. Нынешние договоренности направлены на увеличение взаимного турпотока", - отметил начальник краевого управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров.

Интерес к стенду Алтайского края проявили и иностранные гости - делегации Китайской Народной Республики, Монголии, Болгарии, стран СНГ. В прошлом году на "Интурмаркете" был подписан меморандум о сотрудничестве между Алтайской региональной ассоциацией туризма и представительством министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики в России. В этом году на выставке стороны договорились о расширении сотрудничества. "Мы хотим, чтобы наши туроператоры, агентства налаживали связи с алтайскими коллегами, знакомились с туристическим потенциалом друг друга", - пояснил советник посольства Азербайджанской Республики в России Шовги Мехдизаде.

- Ежегодно турпоток в Алтайский край растет: если в 2005 году регион посетили 500 тысяч туристов, то к 2017-му турпоток увеличился более чем в четыре раза - до 2,15 миллиона человек, - рассказал участникам форума член Совета Федерации от Алтайского края Михаил Щетинин. - В 2017-м Алтайский край занял шестое место во всероссийском рейтинге по темпам развития туризма. Регион также входит в число лидеров всероссийского рейтинга по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере туризма.

Кстати

На "Интурмаркете-2018" состоялась презентация туристской энциклопедии "Регионы России. Алтайский край". В книге представлена полная информация о туристических ресурсах региона. "Аналогов такому изданию в России нет. Мы рассчитываем, что эту инициативу поддержат и другие регионы страны", - подчеркнул Михаил Щетинин.

Справка



В Алтайском крае действует 986 туристических предприятий. Только за последний год открыто более 20 новых объектов размещения туристов.