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15.03.2018 03:07
Проект: В регионах

Потенциал полностью не раскрыт

В Новосибирске обсудили вопросы развития региона до 2030 года
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7517 (54)
Новосибирская область в ближайшее десятилетие должна стать еще более привлекательной для экономически активного населения России, несмотря на суровый климат и удаленность от основных деловых центров страны. Такую задачу временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников назвал ключевой для социально-экономического развития региона.
Андрей Травников: При правильном использовании имеющегося потенциала Новосибирская область может стать одним из лидеров в РФ. Фото: Татьяна Кравченко/РГ Андрей Травников: При правильном использовании имеющегося потенциала Новосибирская область может стать одним из лидеров в РФ. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Андрей Травников: При правильном использовании имеющегося потенциала Новосибирская область может стать одним из лидеров в РФ. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

При правильном использовании имеющегося потенциала Новосибирская область может стать одним из лидеров среди субъектов федерации, уверен глава региона. Основные направления стратегии эксперты обсудили на открытии форума "Социально-экономическое партнерство". Первоочередные цели - сделать центр Сибири более комфортным, создать условия для успешного ведения бизнеса, стабильной работы и роста благосостояния жителей.

- Для этого нам необходимы драйверы роста - прежде всего, те отрасли, где мы уже сильны. Нам необходима современная и динамично развивающаяся экономика, конкурентоспособная на глобальном рынке, а не только внутри страны. Экономика, участвующая в мировых цепочках создания добавленной стоимости, - подчеркнул Андрей Травников, обозначив и объективно существующие препятствия для развития региона.

Врио губернатора упомянул дисбаланс в уровне развития и качестве жизни агломерации и остальной территории области, медленное внедрение научных разработок в производство, не самый высокий уровень поставок новосибирской продукции в соседние регионы, снижение объемов инвестиций и строительства в последние годы, а также весьма сдержанное формирование бюджета развития. Однако эти минусы, по мнению главы региона, говорят лишь о том, что потенциал Новосибирской области раскрыт не полностью.

Над разработкой стратегии развития трудятся не только специалисты областного правительства, но и экспертное сообщество. Как считают авторы документа, необходимо сконцентрироваться на традиционных для экономики региона отраслях за это высокотехнологичная промышленность, фундаментальная и прикладная наука, агропромышленный комплекс. Еще одна очевидная точка роста - выгодное транс-портно-логистическое положение Новосибирской области.

Главным маркером успешного развития должно стать достижение к 2030 году объема производства более чем в 1,5 триллиона рублей. Для такого результата необходимо осваивать новые сферы деятельности. Например, развивать цифровую экономику, которая, по мнению Андрея Травникова, несет в себе создание принципиально новых условий: данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства, а возможности их обработки - важное конкурентное преимущество предприятий.

Кстати, "перезагрузка" ждет и знаменитый новосибирский Академгородок. В рамках проекта "Сибирский наукополис" к сентябрю этого года должна быть разработана концепция комплексного развития научного центра, которая будет представлена на рассмотрение Совета по науке и образованию при президенте РФ.

- Осуществление этих планов имеет большое значение для области, - отметил Андрей Травников. - Современная наука - это квалифицированные рабочие места с высокой заработной платой, инновационные производства, значительный приток средств в бюджет региона. А также особый статус "умного" региона, обеспечивающий внимание на федеральном и международном уровне.

Что касается аграрного сектора, одним из важнейших направлений стратегии развития станет использование биотехнологий и биопрепаратов. Эти разработки, которыми уже сегодня обладает Новосибирск, должны вывести животноводство и растениеводство региона на новый уровень. Сельское хозяйство, как отметил врио губернатора, постепенно превращается из традиционной отрасли в инновационную. Современные технологии помогут увеличить объемы валовой продукции АПК к концу 2030 года до 210 миллиардов рублей.

Активное развитие должна получить и новосибирская медицина, способная составить конкуренцию на международном уровне. Повышение качества обслуживания и укрепление высокотехнологичной материальной базы обеспечит рост медицинского туризма.

Образование и культура, развитие сельских территорий и повышение качества жизни социально незащищенных категорий граждан - все это будет также учтено в готовящейся стратегии.

Справка

Один из целевых показателей стратегии - численность постоянного населения региона, к концу 2030 года она должна составить три миллиона человек при ожидаемой средней продолжительности жизни не менее 80 лет. А экономика, по сравнению с нынешним годом, прирастет в 1,7 раза.

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