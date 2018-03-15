"ОмскВодоканал" подвел итоги Года экологии, главным событием которого стал ввод в эксплуатацию второй очереди сооружений повторного использования промывных вод. Над стратегическим проектом, направленным на защиту главной водной артерии региона, коллектив предприятия работал несколько лет. И вот свершилось.

- Мы четко шли к этой цели, понимая, насколько важно сохранить экосистему единственного источника водозабора, - пояснил генеральный директор ОАО "Омск-Водоканал" Сергей Шелест. - Новая технология позволила полностью исключить сброс в Иртыш вод, использующихся при водоподготовке. Ежедневно омский водоканал подает в сеть порядка 360 тысяч кубометров питьевой воды. Теперь осадки, образующиеся в процессе водоподготовки, механически обезвоживаются, вода используется повторно. В результате река становится чище. И это не только новый уровень работы предприятия, но и существенный вклад в экологию.

Свой проект омичи реализовали одними из первых среди предприятий ГК "Росводоканал". Первая очередь сооружений по очистке промывных вод была введена в строй три года назад, осуществлялась в паритете с государством и обошлась в 218 миллионов рублей. В строительство второй очереди - сооружение обработки шламовых вод, производственного здания, а также в приобретение декантерных центрифуг, насосного и специального оборудования - водоканал вложил еще 364 миллиона рублей. Благодаря автоматизации сложнейшей технологической цепочкой может управлять всего один оператор.

Стоит сказать, что омский водоканал нацелен на системное обновление и внедрение современных технологий. Сейчас предприятие усиленно работает над еще одним важным проектом, позволяющим полностью отказаться от обеззараживания питьевой воды с применением жидкого хлора. Речь идет о внедрении мембранного электролиза хлорсодержащего реагента из раствора поваренной соли.

- Новая технология позволяет избавиться от необходимости перевозки и хранения жидкого хлора, а также производственных объектов, входящих в реестр опасных, - поясняет Сергей Шелест. - Сейчас наши специалисты ведут работы по ее внедрению в цехе по водоподготовке. Планируем, что уже в этом году обеззараживание питьевой воды для жителей миллионного города будет происходить с использованием современного метода электролиза.

Только в прошлом году предприятие приобрело девять новых передвижных мастерских для бригад аварийно-восстановительных работ, илосос на базе "Камаза" и три вакуумных машины, которые уже используются на городских сетях. С 2015 года обновлено 67 единиц спецтехники, что составляет треть автопарка. Новая техника не только экономически эффективна, но и более маневренна, ее технические характеристики во многом превосходят предыдущие образцы. А все это вместе - слагаемые комфорта для жителей города.

В Год экологии специалистам предприятия удалось заменить более двух тысяч метров коллекторов больших диаметров, имеющих стратегическое значение для отвода сточных вод микрорайонов и предприятий. А бестраншейный шнековый метод бурения позволяет делать это незаметно для горожан.

- В частности, данный способ был применен при замене участка канализационного коллектора в Амурском поселке, - поясняет Сергей Шелест. - Масштабные работы проведены на двух нитках напорного коллектора в районе природного парка "Птичья гавань", где также завершен капитальный ремонт водобойной камеры и реконструирована крупнейшая насосная станция.

Основной фронт работ, как правило, приходится на лето. Ежегодно специалисты готовят сети и сооружения к работе в зимний период - промывают и прочищают сотни километров водопроводных и канализационных трубопроводов, заменяют запорную арматуру и водоразборные колонки, проводят капитальный ремонт колодцев и их очистку. Стараются работы выполнять быстро, качественно и по возможности не ограничивая потребителей.

Как результат - отменное качество воды. В конце 2017 года "ОмскВодоканал" уже в четвертый раз удостоился наград конкурса "100 лучших товаров России". В частности, приза "Экостар" за многолетние достижения в области качества, экологии, энергоресурсосбережения. В тройку лидеров стабильно входит и лабораторный центр предприятия. А команда специалистов омского водоканала традиционно занимает призовые места на отраслевых соревнованиях и конкурсах профессионального мастерства.

Между тем



Чтобы снизить потери воды, омский водоканал начал устанавливать колонки с запорным устройством. Первый образец уже запущен в Загородном поселке, жители которого жаловались на постоянные очереди за водой дачников и автомобилистов, которые к тому же регулярно захламляли территорию. Теперь колонку оборудовали специальным электронным замком, который позволяет отпускать воду только тем, кто заключил договор с ОАО "ОмскВодоканал" и получил специальный ключ. В планах предприятия - оборудовать подобными устройствами еще ряд водоразборных колонок.

