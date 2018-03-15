В Иркутске состоялось дебютное вручение Национальной литературной премии имени В. Г. Распутина. Имена лауреатов были объявлены в день рождения писателя. 15 марта Валентину Григорьевичу исполнился бы 81 год.

Имена лауреатов были объявлены в день рождения писателя - 15 марта Валентину Григорьевичу исполнился бы 81 год. Фото: Яна Ушакова

Идея учредить премию принадлежит Сергею Степашину, президенту Российского книжного союза. Год назад он озвучил ее на торжествах по поводу юбилея Валентина Распутина, а дальше все сложилось на удивление быстро и гладко. Учредителями премии стали Российский книжный союз и правительство Иркутской области, соучредителями - Роспечать и госкорпорация "Ростех".

- Мне тогда показалось это очевидным - Распутин один из лучших русских прозаиков современности, человек с удивительно цельной и зрелой гражданской позицией, воплощение совести просвещенного человека, - пояснил Сергей Степашин. - Я нашел полную поддержку среди иркутян, нас безоговорочно поддержали в Министерстве культуры РФ, в администрации президента, в разных общественных организациях. И всего за год без лишних споров и согласований мы сумели провести колоссальную организационную работу, собрать заявки и выбрать лауреатов.

На премию выдвинулось 104 соискателя из 38 регионов России и шести зарубежных стран: Германии, США, Израиля, Казахстана, Украины и Эстонии. В шорт-лист попало 12 авторов. Из них выбрали шесть лауреатов. Так получилось, что четверо из них оказалось из Иркутска.

Председатель жюри Павел Басинский, писатель, обозреватель "Российской газеты", особо подчеркнул, что такой выбор вовсе не был реверансом в сторону родины Валентина Распутина - эксперты в составе жюри были настолько разными, что договориться о том, как и за кого голосовать, было в принципе невозможно.

В шорт-лист попало 12 авторов. Из них выбрали шесть лауреатов, четверо из которых оказались иркутянами

В жюри вошло 11 человек, среди которых директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак, писатель, публицист, ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов, поэт, главный редактор журнала "Наш современник" Станислав Куняев, главный редактор журнала "Москва" Владимир Крупин и другие.

Главная премия - 500 тысяч рублей - вручена иркутянину Анатолию Байбородину за сборник рассказов и повестей "Деревенский бунт". Также лауреатами Национальной литературной премии имени Валентина Распутина стали Александр Донских с книгой прозы "Солнце всегда взойдет", Александр Семенов со сборником повестей и рассказов, Валерий Хайрюзов со сборником повестей и рассказов "Отцовский штурвал", Михаил Щукин с романом "Каторжная воля", Михаил Попов с романом "На креслах всходних".

- Премии еще предстоит развиваться - она должна просуществовать несколько лет, чтобы окончательно найти свою интонацию, свой формат. Но однозначно ее не надо воспринимать как премию для "региональной литературы". Эта премия заставит нас, критиков, более внимательно, возможно, более сердечно посмотреть на тех писателей, которые не входят в московский литературный бомонд. И познакомит с ними широкого читателя, - прокомментировал итоги награждения Павел Басинский.