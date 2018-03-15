Житель Кузбасса уволился с работы, чтобы не платить алименты

Житель кузбасского города Киселевска уволился с работы, скрываясь от бывшей супруги и не желая гасить задолженность по алиментам на содержание своего сына.

43-летний мужчина, обязанный по решению суда отдавать несовершеннолетнему ребенку четверть всех видов дохода, задолжал более 600 тысяч рублей. И чтобы их не платить, он сменил место жительства, уволился с работы и стал скрываться от сотрудников городского отдела судебных приставов.

- Тем не менее спустя некоторое время должник был найден и передан в подразделение судебному приставу-исполнителю, - рассказали "РГ" в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области. - Мужчина оштрафован по статье 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве), кроме того, за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сына ему назначили 80 часов обязательных работ. При повторном уклонении от уплаты алиментов фигуранту грозит уголовная ответственность.