Врио Минстроя Дагестана объявлен в розыск

В Дагестане объявлен в розыск врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Ибрагим Казибеков. Об этом на встрече с представителями СМИ заявил врио главы Дагестана Владимир Васильев, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в здании республиканского Минстроя, а также в доме Ибрагима Казибекова прошли обыски. Силовики заинтересовались ведомством и его руководителем в связи с махинациями с земельными участками и незаконным строительством.

Напомним, в результате работы специальной комиссии из Москвы в Дагестане было возбуждено более семи десятков уголовных дел, были задержаны высокопоставленные чиновники. Им предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию социальных программ. По данным следствия, ущерб бюджету превышает 95 миллионов рублей.