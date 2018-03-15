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15.03.2018 13:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье будут судить банду из 23 наркоторговцев

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

На Ставрополье завершено расследование уголовного дела против крупной преступной группы наркоторговцев из 23 человек. По данным ГУ МВД Ставропольского края, банду организовали двое жителей Ставрополя в 2013 году.

За два года, в течение которых действовала эта группа, она пополнилась другими участниками. У каждого из подозреваемых была своя роль в организации криминального бизнеса.

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- Участники преступного сообщества действовали по тщательно разработанной схеме, в которой каждому отводилась определенная роль. Лидер преступного сообщества хранил основную партию наркотических средств в различных местах и, расфасовывая их на крупные партии, передавал четверым другим сообщникам. После этого злоумышленники подбирали покупателей, устанавливали цену и, распределяя наркотики на более мелкие партии, передавали их остальным участникам сообщества для последующего сбыта, - рассказали в пресс-службе МВД России.

Наркотики злоумышленники продавали в Ставрополе и соседнем городе Михайловске, тщательно конспирируясь. Группу раскрыли в 2015 году в результате совместной работы оперативников.

В ходе многочисленных обысков в домах и гаражах участников банды оперативники изъяли больше 65 килограммов марихуаны. 93 уголовных дела против наркоторговцев объединили в одно производство, сейчас причастность каждого участника преступного сообщества установлена.

Уголовное дело уже направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя, где в ближайшее время начнется его рассмотрение.

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