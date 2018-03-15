На Ставрополье женщина погибла в ДТП с коровой

В Ставропольском крае 34-летняя женщина за рулем ВАЗ-21103 врезалась в корову, которая неожиданно вышла на проезжую часть. ДТП произошло на 133-м километре автодороги Кочубей - Минводы. Автомобиль после столкновения с животным вылетел в кювет, водитель погибла.

- Женщина, которая была за рулем машины, скончалась на месте аварии. 27-летний пассажир автомобиля был доставлен в реанимацию Нефтекумской районной больницы, он находится в коме, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Устанавливается владелец животного, который оставил ее без присмотра.