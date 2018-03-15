Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
15.03.2018,  
11:15
Текст: Светлана Цыганкова

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" подготовили к вселению экипажа

Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 готов к вселению экипажа. Об этом заявили в пресс-службе судостроительного завода "Северная верфь".

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фрегат "Адмирал Эссен" с "Калибрами" отправился в Средиземноморье

Полную готовность корабля подтвердила комиссия, в которую вошли специалисты 13-й бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей, судостроителей и экипажа. Они осмотрели все помещения фрегата: жилые, бытовые, санитарные, медицинский блок, в котором есть амбулатория и изолятор. Кроме того, проверена работа аварийно-спасательных средств, системы пожаротушения, кондиционеров, дизель-генераторов, компрессоров и холодильники.

Итогом стало тестирование камбузного оборудования. Для этого команда коков приготовила обед. В его меню: овощной салат, солянка, котлеты, картофель, компот и выпеченный хлеб. Кормить экипаж будут четыре раза в день. На приготовление еды для экипажа из примерно двухсот человек кокам потребуется три-четыре часа.

Комиссия подписала акт приемки фрегата. Экипаж начнет обживать фрегат с середины марта нынешнего года.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Алексей Брусилов
В Беларуси создали трехосный плавающий бронегрузовик 14.03.2018
Фрегат "Адмирал Эссен" с "Калибрами" отправился в Средиземноморье 13.03.2018
На что способен российский ядерный беспилотник 09.03.2018
гособоронзаказ
Минобороны получило первый модернизированный Ил-76МД-М 13.03.2018
Российская армия получила пневматические "Искандеры" 12.03.2018
надводные корабли
Фрегат "Адмирал Макаров" уйдет из Калининграда в Севастополь 27.12.2017
Видео: Как воюет надводный флот России 31.10.2017