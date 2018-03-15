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15.03.2018 17:28
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Кержаков стал старшим тренером юношеской сборной России

Текст: Данила Жиляев
Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кержаков стал старшим тренером юношеской сборной России игроков 2001 года рождения. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Контракт с Кержаковым рассчитан до конца 2019 года. Его кандидатура была рекомендована на заседании Технического комитета РФС. Сам Александр подчеркнул, что видел свое будущее именно на тренерском поприще.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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"Я всегда говорил, что хочу остаться в футболе и вижу себя в качестве тренера. После окончания игровой карьеры поступил в ВШТ, - сказал Кержаков. - Меня также позвали работать в систему "Зенита" координатором юношеских команд. За это время успел изучить молодых футболистов не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране: регулярно отсматривал их на различных турнирах. Могу сказать, что у нас растет талантливое поколение. И очень приятно наблюдать, как стали относиться к футболистам, какие для них создаются условия. Я рад войти в команду РФС и очень благодарен руководству союза за то, что мне доверили такую важную работу с будущим нашего футбола".

Александр Кержаков - трехкратный чемпион России в составе "Зенита". Выступая за "сине-бело-голубых", он также дважды завоевал Суперкубок страны и один раз побеждал в Кубке. В его долгой карьере был и зарубежный этап - играя за "Севилью", Кержаков стал победителем Кубка УЕФА-2006/07. Также в составе андалусийцев Александр выиграл Кубок и Суперкубок Испании.

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