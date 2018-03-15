Кержаков стал старшим тренером юношеской сборной России

Контракт с Кержаковым рассчитан до конца 2019 года. Его кандидатура была рекомендована на заседании Технического комитета РФС. Сам Александр подчеркнул, что видел свое будущее именно на тренерском поприще.

"Я всегда говорил, что хочу остаться в футболе и вижу себя в качестве тренера. После окончания игровой карьеры поступил в ВШТ, - сказал Кержаков. - Меня также позвали работать в систему "Зенита" координатором юношеских команд. За это время успел изучить молодых футболистов не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране: регулярно отсматривал их на различных турнирах. Могу сказать, что у нас растет талантливое поколение. И очень приятно наблюдать, как стали относиться к футболистам, какие для них создаются условия. Я рад войти в команду РФС и очень благодарен руководству союза за то, что мне доверили такую важную работу с будущим нашего футбола".

Александр Кержаков - трехкратный чемпион России в составе "Зенита". Выступая за "сине-бело-голубых", он также дважды завоевал Суперкубок страны и один раз побеждал в Кубке. В его долгой карьере был и зарубежный этап - играя за "Севилью", Кержаков стал победителем Кубка УЕФА-2006/07. Также в составе андалусийцев Александр выиграл Кубок и Суперкубок Испании.