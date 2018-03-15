Конституционный суд отказался рассматривать дело о вырубке особо ценных деревьев в Краснодарском крае. Причина - за время подготовки жалобы Артема Катунцева к публичным слушаниям приговор в отношении него был отменен.

Ситуация, которая потребовала внимания высшей юридический инстанции страны, произошла в курортном поселке Лазаревское, расположенном неподалеку от Сочи, весной прошлого года. Артем Катунцев собирался огородить принадлежащий ему земельный участок. Однако выяснилось, что монтажу листов профнастила, которые должны были стать забором, мешают несколько глициний и мушмула на территории участка. Деревья пришлось убрать - как сказано в полицейском протоколе, имело место "механическое воздействие неустановленным предметом, что привело к уничтожению растений путем отделения ствола от его корня".

Однако ранее администрация города Сочи издала отдельное постановление, содержащее перечень особо ценных растений, которые требуют особой охраны. И глициния, и мушмула в него включены. Против Артема Катунцева возбудили уголовное дело по статье 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Ущерб власти Сочи оценили как значительный - 125 тысяч рублей, приговор Лазаревского районного суда - полтора года условно.

По мнению защиты, подход сочинских чиновников и судебных властей противоречит федеральному законодательству. Согласно статье 261 ГК РФ "право собственности на земельный участок распространяется на находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой и водные объекты, находящиеся на нем растения". В то же время закон Краснодарского края "Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае" распространяет действие своих положений в том числе на участки ИЖС.

- Катунцев был привлечен к уголовной ответственности и наказанию за действия, не являющиеся нарушением по нормам федерального законодательства РФ, чем нарушены его конституционные права и свободы, - указано в жалобе.

Еще до начала слушаний эту позицию поддержало Министерство юстиции РФ.

- Привлечение лица к ответственности по статье 260 УК РФ за нарушение правил охраны зеленых насаждений, установленных нормативным правовым актом субъекта РФ, в частности, законом Краснодарского края, недопустимо, поскольку иное ставит в неравное положение лиц, проживающих на территориях различных субъектов РФ, - сказано в ответе правоведов на запрос судьи КС РФ Сергея Князева.

Суду всесторонне исследовать ситуацию не пришлось. Перед началом заседания представитель Законодательного собрания Краснодарского края Денис Воронцов попросил прекратить производство по жалобе Артема Катунцева, так как буквально накануне, 14 марта, приговор в отношении него был отменен Краснодарским краевым судом.

КС РФ определил прекратить производство по жалобе ввиду того, что она перестала быть допустимой

Адвокат заявителя это ходатайство не поддержал, так как конкретная ситуация разрешилась, но закон-то остался. Однако судьи КС после длительного заседания постановили дело прекратить: права конкретного гражданина восстановлены, а абстрактный нормоконтроль КС РФ производит только по запросу государственных органов.

- Конституционный суд РФ определил прекратить производство по настоящей жалобе ввиду того, что в настоящее время жалоба перестала быть допустимой, - огласил решение председатель КС РФ Валерий Зорькин.