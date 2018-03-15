Под Петербургом микроавтобус протаранил карету "скорой" с пациентом

В Ленинградской области начата проверка обстоятельств, при которых на Дороге жизни микроавтобус марки "ГАЗель" врезался в карету скорой помощи.

Как сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пострадали два человека - фельдшер медицинского автомобиля и пациент, которого везли на спецавтомобиле.

Пострадавшие с различными травмами госпитализированы в центральную больницу Всеволожского района. Очевидцы ДТП в социальных сетях сообщают, что карета "скорой" изначально туда пациента и везла. Сирена и проблесковые маячки были включены.

Спецмашина двигалась по Колтушскому шоссе, в это время на перекресток с Дорогой жизни выехал микроавтобус. Он буквально протаранил спецавтомобиль. От удара карета перевернулась на бок.