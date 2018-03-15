Путин: Думаю, Верховный суд РФ переедет в Петербург

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Верховный суд может переехать в Санкт-Петербург. Во второй части документального фильма Андрея Кондрашова, который был размещен в соцсетях, глава государства рассказал о том, что инициировал переезд Конституционного суда в Петербург.

- Думаю, что сюда переедет и Верховный суд России, - сказал Путин.

Он отметил, что важно, если судебная власть будет находиться "в сторонке от исполнительной".

Напомним, 5 февраля 2007 года президент подписал Федеральный конституционный закон об изменении места постоянного пребывания Конституционного суда с Москвы на Санкт-Петербург.