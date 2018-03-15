Путин рассказал, как едва не стал таксистом

Владимир Путин едва не стал таксовать в Петербурге после того, как Анатолий Собчак проиграл выборы мэра. Об этом рассказывается во второй части документального фильма Андрея Кондрашова, выложенного в соцсетях.

Президент заметил, что когда в конце 90-х годов его пригласили на работу в Москву, он его принял: другой работы не было.

"Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться, - рассказал глава государства. - Двое детей маленьких. Поэтому когда предложили переехать в Москву и заняться юридическими делами в управлении делами президента, я согласился и приехал".

Президент также сказал, что никогда не хотел уезжать из Петербурга, но благодарен, что получил работу в столице.

