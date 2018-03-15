СК начал проверку отравления таблетками в школе Петербурга

В петербургскую школу, где неизвестными таблетками отравились 17 учеников, с проверкой пришли сотрудники Следственного комитета и полиции.

Как сообщает СК по Санкт-Петербургу, жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Чтобы установить, какими именно препаратами могли отравиться дети, медработники взяли у них анализы.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "РГ" рассказали, что полицейским удалось изъять некоторое количество таблеток, сейчас они направлены на экспертизу.

Напомним, сегодня одна из учениц седьмого класса принесла на урок неизвестные таблетки и угостила ими одноклассников и друзей из восьмого класса. Педагоги заметили, что дети ведут себя странно и вызвали врачей. Прибывшие в школу медицинские бригады госпитализировали сначала трех учеников, затем еще 11. Все дети доставлены в больницу.

Сейчас, по данным комитета по образованию Санкт-Петербурга, в больницу доставлены в общей сложности 17 учеников.