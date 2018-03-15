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15.03.2018 18:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Таблетки, которыми отравились школьники в Петербурге, нашли на улице

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Стало известно, откуда петербургская школьница взяла таблетки, из-за которых попали в больницу 17 ее одноклассников и друзей.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре города, семиклассница нашла бокс с таблетками на улице.

СК начал проверку отравления таблетками в школе Петербурга

Девочку уже опросили полицейские. Территория, где были предположительно обнаружены таблетки, осматривается сотрудниками оперативных служб.

Напомним, сегодня в школе Выборгского района Петербурга произошло массовое отравление учеников 7-го и 8-го классов. Сразу выяснилось, что дети съели таблетки, которые принесла на занятия ученица. До сих пор неизвестно, что это за препарат. Таблетки находились в оранжевом круглом боксе без каких-либо опознавательных знаков. Лекарство изъяли полицейские и отдали на экспертизу.

Сейчас в детской клинической больнице №5 имени Филатова находится 15 детей. Их состояние врачи оценивают как тяжелое и средне-тяжелое. Трое школьников - в реанимации.

По факту случившегося прокуратура Петербурга ведет проверку. Сотрудники ведомства до сих пор находятся в школе, опрашивают педагогов. Также просматриваются записи с камер видеонаблюдения.

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