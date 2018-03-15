В архангельском селе построили ледовый дворец

В Березнике появился собственный ледовый дворец. Сельское "чудо света", вернее, льда, вмещает 370 человек и стоит 170 миллионов рублей. Все до копейки - частные инвестиции.

В Березнике и окрестных деревнях Устьянского района живет полторы тысячи человек, до об-ластного центра - 600 километров. Но "дрожащие огни печальных деревень" - не про них. Ближе рубцовское "ты мне тоску не пророчь": в селе работают рестораны, летом бьют фонтаны, а в планах, помимо дворца и спорткомплекса, еще и аквапарк с бассейнами. Тем временем в соседней Едьме только что сдали в эксплуатацию новый клуб (по-современному - культурный центр), в котором есть даже зеркальный зал с балетными станками. И это ничего, что детей в деревне чуть меньше сотни - они тоже мечтают "крутить фуэте". Чем хуже городских?

Кстати, по словам автора "устьянского чуда", местного лесопромышленника Владимира Буторина, каждый год в районе будет строиться хотя бы один такой же клуб, а в развитие ЦРБ группа компаний УЛК планирует вкладывать ежегодно до 50 миллионов рублей. К примеру, только что отстроили для районной поликлиники регистратуру с колоннами в стиле барокко и электронной записью на прием: заходишь, ставишь ногу в автомат с бахилами, жмешь на табло, получаешь номерок и в кафе за чашкой чая ждешь, пока к тебе подойдет регистратор.

- Жалоб меньше не стало, - признался главврач ЦРБ Александр Чеглаков, - но они иного качества: если раньше люди жаловались на очереди и тесноту, то теперь - на то, что слишком много потрачено на "электронику" и уют.

В целом же социальные стройки устьянский бизнес планирует уже на пятилетку вперед. Между тем проект 2018 года губернатор Игорь Орлов назвал "три плюс три": в марте на УЛК ввели в строй два завода - по переработке тонкомерной древесины и производству пеллет, а также взяли в аренду и реконструировали селекционно-семеноводческий комплекс. Плюсом - новый ледовый дворец, клуб и регистратура. А в сумме...

- Лесные ресурсы, которые в рамках приоритетного инвестпроекта УЛК получает в аренду на льготных условиях, позволяют создавать рабочие места, выпускать продукцию высокого качества, платить налоги, развивать район и область в целом, - говорит Игорь Орлов. - Формируется новый стандарт взаимоотношений бизнеса и власти, при котором бизнес, используя инструменты поддержки, создает новую социальную инфраструктуру. И таких примеров у нас много.

Кстати, доски из дешевой низкосортной древесины в Архангельской области начали производить впервые в истории региона. Мощность нового завода - 900 тысяч кубометров тонкомера в год. "В Устьянах для нового производ-ства использовали мировой опыт и сделали даже лучше, - отметил губернатор. - Ближайший такой же масштабный проект скоро станет реальностью в Архангельске на Соломбальском ЛДК".

Тем временем министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, посетивший семеноводческий комплекс, поручил выделить дополнительные средства на его развитие. Уже в этом году в Устьянах планируют вырастить 9 миллионов сеянцев. Формула простая: срубил дерево - посади два.

...А на деревенском льду разгоралось первое сражение: тон задавала приехавшая в гости сборная легенд советского хоккея. Но легенды уедут - дворец останется. Не великоват ли для деревни?

- Планируем построить в Березнике интернат для двухсот пацанов - будем собирать ребят со всей Архангельской области и обучать хоккею, откроем школу фигурного катания, - поделился планами Владимир Буторин.

Устьянское чудо заразительно: как рассказал губернатор, в регионе планируется построить еще три новых спорткомплекса, ориентир задан - государственно-частное партнерство. По словам главы Архангельска Игоря Годзиша, новый ледовый дворец в перспективе появится и в Архангельске. А председатель областного собрания депутатов Виктор Новожилов сообщил "РГ", что в соседнем с Устьянами Вельске готовится проект строительства бассейна.

Кстати, Владимир Буторин считает, что никакого феномена не существует: новым заводам нужны люди, а люди теперь хотят жить со вкусом. Крутить фуэте, например.

Прямая речь

Владислав Третьяк, депутат Госдумы РФ:

- Ледовый дворец в глубинке - потрясающее явление. Нужно об этом рассказывать, чтобы частные лица строили спортивные комплексы там, где они живут и зарабатывают деньги. А федерация хоккея Березнику поможет: я, к примеру, уже подарил методические разработки по организации детских тренировок.