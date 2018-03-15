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15.03.2018 21:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Груз любви

Исторический мост освободят от "свадебных" замков
Текст: Ульяна Вылегжанина
Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
В Калининграде начали срезать "свадебные" замки с перил исторического моста Медовый, который ремонтируют в преддверии ЧМ-2018. Рабочим предстоит освободить путепровод от двух тонн "символов любви". Городские власти предлагают молодоженам, в свое время последовавшим традиции, разобрать срезанные замки. Сувениры будут ждать своих владельцев на специальной площадке недалеко от моста.
Фото: depositphotos.com
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Медовый ведет на остров Канта, где расположена одна из главных калининградских достопримечательностей - Кафедральный собор XIV века. Как гласит местная легенда, своим названием мост обязан городским советникам, которых удалось подкупить несколькими бочками меда. Предок Медового появился еще в 1542 году. А после реконструкции в 1882 году он стал одним из первых в Германии мостов с гидравлическим приводом.

Сейчас исторический мост, который уже не является разводным, привлекает и туристов, и новобрачных. По оценкам городских властей, на его перила за несколько лет прикрепили более двух тысяч замков. В какой-то момент стало понятно, что немецкому старожилу тяжело нести свое почетное бремя. Медовый решили освободить от "груза любви".

- Хотел бы предложить молодым более древнюю традицию: когда-то здесь женихи брали на руки своих избранниц и переносили по мосту и на каждом берегу поворачивались вокруг своей оси три раза. Это считалось залогом долгого и счастливого брака, - говорит директор муп Владимир Свинцов.

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