В Калининграде начали срезать "свадебные" замки с перил исторического моста Медовый, который ремонтируют в преддверии ЧМ-2018. Рабочим предстоит освободить путепровод от двух тонн "символов любви". Городские власти предлагают молодоженам, в свое время последовавшим традиции, разобрать срезанные замки. Сувениры будут ждать своих владельцев на специальной площадке недалеко от моста.

Медовый ведет на остров Канта, где расположена одна из главных калининградских достопримечательностей - Кафедральный собор XIV века. Как гласит местная легенда, своим названием мост обязан городским советникам, которых удалось подкупить несколькими бочками меда. Предок Медового появился еще в 1542 году. А после реконструкции в 1882 году он стал одним из первых в Германии мостов с гидравлическим приводом.

Сейчас исторический мост, который уже не является разводным, привлекает и туристов, и новобрачных. По оценкам городских властей, на его перила за несколько лет прикрепили более двух тысяч замков. В какой-то момент стало понятно, что немецкому старожилу тяжело нести свое почетное бремя. Медовый решили освободить от "груза любви".

- Хотел бы предложить молодым более древнюю традицию: когда-то здесь женихи брали на руки своих избранниц и переносили по мосту и на каждом берегу поворачивались вокруг своей оси три раза. Это считалось залогом долгого и счастливого брака, - говорит директор муп Владимир Свинцов.