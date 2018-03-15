В Петербурге дым от пожара на складах заволок магистраль

Петербуржцев изрядно напугал дым от пожара. Он заволок участок Западного скоростного диаметра и был виден в нескольких южных микрорайонах города.

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, горят бесхозные складские помещения на проспекте Стачек, 45/2. Сейчас возгорание локализовано.

Очевидцы отмечают в социальных сетях, что дым от пожара виден в районе станции метро "Кировский завод" и "Автово". Т

Также жители муниципалитета "Нарвский округ", находящегося в непосредственной близости от места возгорания, жалуются на неприятный запах гари на улицах.