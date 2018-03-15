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15.03.2018 20:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге дым от пожара на складах заволок магистраль

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербуржцев изрядно напугал дым от пожара. Он заволок участок Западного скоростного диаметра и был виден в нескольких южных микрорайонах города.

Фото: vk.com/spb_today
В промзоне Петербурга вспыхнул крупный пожар

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, горят бесхозные складские помещения на проспекте Стачек, 45/2. Сейчас возгорание локализовано.

Очевидцы отмечают в социальных сетях, что дым от пожара виден в районе станции метро "Кировский завод" и "Автово". Т

Также жители муниципалитета "Нарвский округ", находящегося в непосредственной близости от места возгорания, жалуются на неприятный запах гари на улицах.

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