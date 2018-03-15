В Петербурге "Голливудскую диву" сменят "Чин Чи Ла" и "Том Сойер"

Театр музыкальной комедии готовит премьеру музыкального спектакля "Том Сойер".

Том Сойер и Гек Финн - озорные мальчишки из маленького городка на реке Миссисипи, герои знаменитой дилогии "Приключения Тома Сойера" и "Приключения Гекльберри Финна" американского классика Марка Твена. Режиссер постановки - Анна Осипенко ("Свадьба в Малиновке", 2017 год). Музыкальный руководитель и дирижер - заслуженный артист России Андрей Алексеев.

Музыку написал Сергей Баневич. Именно этот композитор создал в 1971 году для ленинградской Музкомедии музыкальную версию приключений Тома Сойера и Гекльберри Финна в тринадцати эпизодах. Постановка имела невероятный успех у публики и продержалась в репертуаре много лет. В главной роли по очереди выходили артисты Зоя Виноградова и Виктор Кривонос.

В 2002 году в театре появилась музыкальная комедия "Приключения Тома Сойера", новая версия. В качестве режиссера выступила актриса Алла Семак, исполнявшая на премьере 1971 года роль подружки Тома Бекки Тэтчер.

В постановке XXI века "точкой отсчета для театра стал образ ребенка, его внутренний мир, отношения с родными и смятение чувств в период взросления и самоопределения. А главной темой нового спектакля авторы определили первую влюбленность - чистую и искреннюю", - сообщает литчасть театра. Изменения в свою партитуру внес Сергей Баневич, появились современные краски… Роль Тома будут играть Роман Вокуев, Виталий Головкин, Гека - Иван Корытов, Александр Леногов.

Премьера состоится 17 и 18 марта на Малой сцене театра. Спектакль рекомендован для зрителей старше 6 лет.

И еще одну постановку репетируют сейчас в Театре музыкальной комедии. 27 апреля здесь представят российскую премьеру спектакля по мотивам одной из популярнейших итальянских оперетт Вирджилио Ранцато и Карло Ломбардо "Чин Чи Ла". Действие развернется в модных в начале ХХ века декорациях экзотической страны - в Макао, португальской колонии в составе Китайской Империи на побережье Южно-Китайского моря. В центре событий - китайский мандарин и полные милых недоразумений "последствия" свадьбы его любимой дочери.

Режиссер-постановщик - народный артист России Олег Леваков, актер и режиссер Театра имени Ленсовета, в Музкомедии поставил спектакли "Цыган-премьер", "Ошибки молодости", "Судьба-индейка", "Возраст любви". Сценографией занимается народный художник России Вячеслав Окунев, хореографией - Владимир Романовский. В спектакле заняты народный артист России Владимир Яковлев, заслуженный артист России Антон Олейников, заслуженный артист Украины Олег Флеер, лауреаты Международных конкурсов Тамара Котова, Оксана Крупнова, Карина Чепурнова, Роман Вокуев, Александр Леногов и другие.

Тем временем

Театр музыкальной комедии завершает сценическую историю спектакля "Голливудская дива", оперетты, "наполненной энергией мюзикла". Произойдет это 19 марта и станет 100-м по счету показом.

Уникальный масштабный проект (с точки зрения декорационного решения и по количеству участвующих артистов), рожденный внутри театра и не ограниченный рамками лицензионных соглашений с правообладателями, появился в театре в сентябре 2014 года. В основе "Голливудской дивы" - неизвестная ранее в России музыкальная комедия австрийского композитора Ральфа Бенацки "Аксель у врат небесных". В Санкт-Петербурге состоялась мировая премьера спектакля в исполнении международной постановочной бригады, которую возглавил режиссер Корнелиус Балтус (Голландия), постановщик мюзикла "Бал вампиров". В роли кинозвезды, "голливудской дивы" Глории Миллс - московские артисты Лика Рулла (солистка мюзиклов), народная артистка России Ольга Дроздова ("Современник"), народный артист России Дмитрий Певцов ("Ленком") играет роль Тино Тациано, коварного афериста, плейбоя.

Спектакль отмечен в 2016 году Российской национальной театральной премией "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль в оперетте/мюзикле", а Высшая театральная премия Санкт-Петербурга "Золотой софит" присуждена заслуженной артистке России Валентине Кособуцкой.

Заключительные показы спектакля пройдут с 15 по 19 марта.