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15.03.2018 20:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Пулково появится бесплатная парковка

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургский аэропорт Пулково к маю обзаведется полноценной перехватывающей парковкой. Таким образом, практика, когда автомобили массово выстраивались вдоль Пулковского шоссе на "аварийках", уйдет в прошлое.

Как сообщил на журналистском брифинге Владимир Якушев, директор компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет Пулково, договор с властями Петербурга о выделении участка земли уже подписан, сейчас ведется проектирование парковки.

Аэропорт Пулково решил арендовать второй терминал

Стоянка будет располагаться на Пулковском шоссе, ее площадь превысит 1,3 гектара. Вводиться объект будет очередями.

Планируется, что перехватывающей парковкой смогут воспользоваться провожающие, встречающие, а также таксисты.

Сейчас с парковками в петербургском аэропорту довольно сложная ситуация. В самой транзитной зоне аэровокзала нельзя находиться дольше 15 минут. За это время автолюбителям нужно успеть подъехать к терминалу, выгрузить или загрузить вещи в багажник и уехать. Если водитель замешкался, то ему за дополнительные 15 минут придется заплатить 200 рублей.

Учитывая эту систему, автомобилисты приноровились ждать самолеты возле аэровокзала. Но в Пулково в начале года отменили бесплатную транзитную зону. Автолюбители нашли выход и из этой ситуации: они стали ставить машины на "аварийку" вдоль Пулковского шоссе и подъезжать к аэровокзалу минута в минуту.

Такая практика не могла не повлиять на безопасность дорожного движения и вызвала бурю недовольства в первую очередь со стороны самих автомобилистов. Планируется, что перехватывающая парковка сможет снять градус напряжения, ведь ожидать самолет на новой площадке бесплатно можно будет до трех часов.

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