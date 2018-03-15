В Заполярье выпускницу школы заподозрили в убийстве новорожденного

Мурманские следователи выяснили, кто убил новорожденного ребенка в городе Североморске. Под подозрением оказалась 17-летняя выпускница местной школы.

Как сообщает Следственный комитет по Мурманской области, для того, чтобы раскрыть преступление, потребовалось взять образцы слюны у 300 жительниц города.

Тело ребенка было обнаружено в сентябре прошлого года на улице Пионерской. Следователи сразу же пришли к выводу, что преступление могла совершить женщина, родившая мальчика.

После проверки списков всех состоящих на учете в женской консультации и молекулярно-генетического анализа эксперты смогли точно установить личность мать погибшего ребенка. Сейчас она дает показания.