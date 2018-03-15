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15.03.2018 07:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Заполярье за пять лет рыба подорожала вдвое

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

За последние пять лет многие виды рыбной продукции в магазинах Мурманской области подорожали вдвое. Это следует из данных, которые представил председатель правления "Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана" Анатолий Евенко на V международной конференции "Рыболовство в Арктике".

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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В частности, живая и охлажденная рыба стоила в 2010 году 103,7 рубля, в 2016 году - 213,1 рубля за килограмм. Мороженая разделанная рыба за этот же период подорожала со 123,5 рубля до 248,2 рубля за килограмм, рыбное филе - со 158,8 до 365,9 рубля за килограмм. Резко взлетели цены на соленую сельдь: если в 2010 году она стоила 88,1 рубля, то в 2016-м - уже 261,6 рубля за килограмм. При этом, по данным Мурманскстата, рентабельность рыбопромышленных предприятий выросла с 34,9 процента в 2011 году до 73,9 процента в 2016 году. Эксперты отмечают, что рост цен на рыбную продукцию продолжается, и подавляющая часть рыбы, добытой Мурманскими рыбаками, продолжает уходить на экспорт.

- Доля трески и пикши, выловленной рыбодобывающими предприятиями Мурманской области и отправленной в 2014 году на экспорт, составляет 93,1 процента, - отметил Анатолий Васильев, заведующий отделом экономики морской деятельности в Арктике Института экономических проблем Кольского научного центра РАН.

По мнению аналитика, этот рукотворный дефицит и вызвал рост цен на треску и продукты из нее.

- Цена зависит не только от рыбаков, ведь рыба проходит и через торговые сети. Нужно проследить всю эту цепочку, - прокомментировал генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Николай Демяненко. - Считать, что рыбаки увеличивают отпускную цену - это не совсем правильно. А что касается рентабельности - да, она подходит к этим пределам, но не учитываются многие факторы, влияющие на цену рыбы. Например, длительная выгрузка судов в порту Мурманск и задержки, вызванные административными барьерами.

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