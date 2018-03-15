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Проект: В регионах

В Крым за радостью

Фантастические впечатления подарит "Новый свет"
Текст: Марина Бровкина
Российская газета - Неделя - Юг России №7517 (54)
Прекрасный, благословенный Крым! Сколько людей повторяют это снова и снова под впечатлением от чудесной природы и исторических достопримечательностей крымского полуострова.
Фото: ГК "Новый свет" В гостиничном комплексе "Новый свет" есть все для того, чтобы полу чить настоящее наслаждение от жизни. Фото: ГК "Новый свет"
В гостиничном комплексе "Новый свет" есть все для того, чтобы полу чить настоящее наслаждение от жизни. Фото: ГК "Новый свет"

Особых слов заслуживает поселок Новый Свет, раскинувшийся в амфитеатре величественных гор Орел и Сокол. В одноименном гостиничном комплексе есть все для королевского отдыха с семьей или друзьями. Но не только умиротворяющее расслабление и покой подарит своим обитателям "Новый свет".

Природа и жизнь собрали здесь все, что у них было радостного, яркого, а порой загадочного, и создали свой пантеон. Это и предстоит увидеть, почувствовать и запомнить любознательным гостям "Нового света".

История здешних мест уходит своими корнями в далекое прошлое. Самое древнее название поселка - Paradisio, что в переводе с древнегреческого означает "сад", а поэты говорили - "рай". Уникально месторасположение "Нового света" - это пересечение степного и горного Крыма.

Влажность и температура отличаются даже от Феодосии, порой до 10 градусов. В ста метрах от комплекса плещется изумрудное море, вода здесь прогревается рано и сохраняет тепло до поздней осени. А весной расцветают деревья и цветы, которые можно увидеть только в заповедных уголках земли. Целебный аромат реликтовой можжевеловой рощи и сосен Станкевича позволит получить заряд бодрости, сил и здоровья на долгое время.

Для любителей экскурсий здесь масса возможностей. Чего стоит только пешеходная тропа князя Льва Сергеевича Голицына, на каждом шагу открывающая изумительные пейзажи крымского побережья. Если захочется активного досуга, то можно отправиться в музеи Волошина и Цветаевой, полюбоваться Ялтой, дворцами, садами и домиком Чехова, совершить восхождение на горы Орел и Сокол.

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