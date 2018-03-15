На Кубани проводят акцию обмена монет на банкноты

На Кубани 25 крупных коммерческих банков с подачи ЦБ РФ запустили необычную акцию, которая получила название "День приема монеты от населения". Ее суть в том, что в финансовых учреждениях у людей принимают залежавшуюся мелочь и обменивают ее на купюры. А чтобы простимулировать жителей все-таки принести на обмен свои залежавшиеся железные рубли и копейки, в банках расплачиваются новенькими 100 и 200-рублевыми купюрами, а также памятными монетами, в том числе с популярной футбольной символикой.

Как рассказали "РГ" в Банке России, подобная акция будет проводиться не только на Кубани, но и во всех без исключения регионах страны.

- Например, в Сибири такие акции уже прошли. Там жители принесли в банки почти 11 миллионов монет разного номинала, - рассказали в главном финансовом регуляторе России. - Цель проводимой акции ясна. Часто при покупке в магазине за наличные оказывается, что у кассира не хватает мелкой сдачи. Нежелание населения и торговых организаций активно использовать монеты приводит к тому, что мелочь не возвращается в оборот, а оседает на руках у людей и оставляется ими дома - в копилках, различных коробках и так далее. При этом на каждого жителя страны приходится порядка 445 монет - это значительно больше, чем, например, в еврозоне. Таким образом, сейчас в России выпущено достаточное количество монет, чтобы обеспечивать наличные платежи. Важно вернуть эти мелкие монеты в оборот.

На Кубани акция по обмену мелочи в банках пройдет сначала 15-16 марта, а затем 20-26 марта. По итогам первых дней акции в банках Краснодарского края рассказали, что люди приносят залежавшуюся мелочь на обмен охотно, ведь новенькие купюры и памятные рубли завораживают своей красотой, и многие жители их собирают или используют в качестве подарка.

На Кубани акция по обмену мелочи в банках пройдет сначала 15-16 марта, а затем 20-26 марта. По итогам первых дней акции в банках Краснодарского края рассказали, что люди приносят залежавшуюся мелочь на обмен охотно, ведь новенькие купюры и памятные рубли завораживают своей красотой, и многие жители их собирают или используют в качестве подарка.