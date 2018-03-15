На февральской сессии кубанского парламента депутаты внесли изменения в краевой бюджет. На развитие животноводства в 2018 году будет направлен 1 миллиард рублей. Задача впереди масштабная: региональная власть намерена в ближайшие годы обеспечить рывок в производстве мяса и молока. Для ее решения нужна не только материальная основа.

Площадка для старта

- Животноводство нуждается в поддержке на законодательном уровне, - заявил председатель Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) Юрий Бурлачко вскоре после начала работы нового созыва краевого парламента. Выездное заседание комитета АПК, посвященное проблемам развития отрасли, состоялось на базе учебно-опытного хозяйства "Краснодарское" Кубанского агроуниверситета.

- Эта встреча - отправная точка в разработке первого в стране правового акта, который бы всесторонне защищал интересы животноводства. У нас бум в растениеводстве, рекорды в производстве зерна, сахара. В животноводстве краю пока похвалиться нечем, хотя потенциал огромный, - сказал тогда председатель ЗСК.

Кубань - признанный лидер в растениеводстве. Можно было бы сосредоточить все усилия на этом направлении. А производство молока и мяса отдать регионам, в которых климатические условия и традиционный уклад в большей степени способствуют выращиванию скота.

На развитие животноводства в Краснодарском крае в 2018 году выделен миллиард рублей

Но и в Краснодарском крае мясомолочное производство раньше было развито. В одном из недавних интервью Юрий Бурлачко сослался на известного кубанского историка и публициста Даниила Скобцова, по словам которого до революции на 100 жителей Кубани приходилось 53 головы крупного рогатого скота, 20 свиней, 75 овец. Сегодня на 100 жителей приходится всего десять голов КРС, не более восьми свиней и пять овец.

Есть у разработчиков краевого закона и ориентиры не из столь далекого прошлого.

- В 1990 году на Кубани производилось 826 тысяч тонн мяса в живом весе, - рассказывает заместитель председателя комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Сергей Орленко. - Однако в результате кризиса в сфере сельского хозяйства, обусловленного недальновидными реформами 90-х годов, производство животноводческой продукции резко уменьшилось. В 1999 году оно снизилось почти в три раза и составило всего 286 тысяч тонн. Затем удалось переломить ситуацию, и к 2007 году производство мяса в крае увеличилось до 508 тысяч тонн в год.

И все же за последние десять лет так и не удалось достичь докризисного уровня производства мяса. В последние годы оно находится на уровне 500 тысяч тонн - таких объемов, конечно, недостаточно. В крае более 5,5 миллиона населения, каждый сезон сюда приезжают 15-16 миллионов отдыхающих. Все предпочитают блюда из свежего кубанского мяса, а не из импортного, пролежавшего полгода в глубокой заморозке.

Несколько лучше обстоят дела в молочном животноводстве. Последовательно идет обновление стада за счет более продуктивных пород скота. С 1986 по 2017 год количество коров в крае снизилось в три раза, а производство молока - всего на 30-35 процентов, поскольку удои на одну корову за этот период выросли более чем вдвое. Но ясно, что резкого подъема производства молока и мяса в сегодняшних условиях ожидать не приходится. Ситуация в животноводстве требует кардинальных мер со стороны региональных властей.

Перекосы устранят

В рабочую группу по созданию закона "О развитии животноводства и производства животноводческой продукции на территории Краснодарского края" кроме депутатов ЗСК были привлечены лучшие эксперты - ученые ведущих вузов, практики с многолетним опытом. Сейчас работа над законопроектом вступила в завершающую стадию. В конце месяца документ планируется рассмотреть в первом чтении. По мнению его инициаторов и разработчиков, закон обеспечит гибкую систему господдержки отрасли и тем самым заложит основу повышения производства мяса и молока во всех видах хозяйств, от малых предпринимателей до крупных агрохолдингов.

Есть все основания для уверенности в том, что закон окажется жизнеспособным и действенным. Главное и для аграриев, и для государства - экономическая эффективность производства. Именно по экономическим соображениям многие сельхозпроизводители делали ставку на производство зерна. Здесь и отдача более быстрая, чем в животноводстве, и выгода ощутимее.

- В 2017 году агропромышленной продукции произведено на 412 миллиардов рублей, 75 процентов этого объема приходится на продукцию растениеводства, - рассказывает Сергей Орленко. - Это же явный перекос. Ведь устойчива только диверсифицированная экономика. Но в годы, когда рентабельность зернового производства на Кубани достигала 200 процентов, думать о завтрашнем, а тем более о послезавтрашнем дне, многим просто не хотелось. Как видим, тенденция еще сохраняется. Но реалии уже требуют иных подходов.

В последние два-три года себестоимость зерна заметно увеличилась, а закупочные цены подросли не столь ощутимо. Рентабельность производства составляет уже не 200, а 25-30 процентов. Рост цен на семена, энергоносители, удобрения и ГСМ вряд ли остановится и в этом году, а зерновой рынок достаточно стабилен. Вот и получается, что выгоднее перерабатывать зерно на месте, производить корма и на этой основе развивать животноводство. Тем более что отрасль получает ощутимую государственную поддержку. Материальный стимул для развития животноводства налицо. А краевой закон повысит эффективность экономических рычагов.

Из общего объема производства мяса в живом весе 67 процентов производится на крупных сельхозпредприятиях края. Но 33 процента приходится на малые формы хозяйствования, причем именно малый бизнес обеспечивает разнообразие в ассортименте мясной продукции. Так называемым альтернативным животноводством - выращиванием кроликов, нутрий, гусей, уток, индюков и прочей живности - занимаются в основном малые хозяйства.

Концепция будущего закона предусматривает поддержку и крупных, и малых производителей. В нем определены приоритетные направления дальнейшего развития животноводства в крае, обобщены все действующие сегодня направления и виды государственной поддержки отрасли во всех формах хозяйствования. Предложены также новые формы и виды финансового стимулирования товаропроизводителей, занимающихся животноводством.

Закон позволит субсидировать часть затрат, направленных на реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм для крупного рогатого скота молочного и мясного направления. Появится стимул и для увеличения численности поголовья крупного рогатого скота, свиней, в том числе за счет собственного воспроизводства. Приобретая кормозаготовительную сельскохозяйственную технику, производитель также может рассчитывать на субсидирование части затрат.

Законопроект установит и определенные рамки. Так, предусмотрены нормативы использования участков из земель, находящихся в государственной собственности, для выращивания кормовых культур в целях обеспечения кормами собственных животных - из расчета не менее 20 условных голов на 100 гектаров земельных участков. Самому решать, выращивать или нет корма, уже не получится.

Норматив по выпасу сельскохозяйственных животных и сенокошению для их обеспечения кормами предлагается из расчета не менее трех условных голов на 100 гектаров. Предусматривается и целый ряд других мер, цель которых - способствовать эффективному производству, внедрению инновационных технологий и оборудования для производства и переработки продукции животноводства.

Корова догонит бройлера

- Результатом принятия закона уже в ближайшие годы станет положительная динамика развития животноводства и производства животноводческой продукции, - уверен Сергей Орленко.

Руководствуясь этим документом, министерство сельского хозяйства региона разработает стратегию развития отрасли. Предварительные расчеты показывают, что реализация предлагаемых мер позволит увеличить поголовье КРС, дойного стада во всех категориях хозяйств. К 2023 году поголовье крупного рогатого скота мясного направления планируется увеличить до 50 тысяч голов (с 27,6 тысячи голов в 2017 году). Будет восстановлено, а затем и увеличено поголовье свиней во всех категориях хозяйств. Это будет сделано с обязательным выполнением ветеринарно-санитарных норм и требований.

Закон окажет большое влияние на развитие молочного животноводства в малых формах хозяйствования. Он предусматривает создание новых и рекультивацию действующих культурных пастбищ в сельских поселениях. Особое внимание обращено на использование всех потенциально пригодных, но пустующих сейчас животноводческих ферм на территории муниципальных образований края.

С ростом производства продукции животноводства увеличится и загрузка перерабатывающих предприятий. А самый главный результат, ради которого и принимается законопроект, - это стратегия развития отрасли, направленная на полное обеспечение потребностей населения в продукции животноводства. Пока фактическое потребление мяса на Кубани отстает от установленных норм. Согласно рекомендациям, утвержденным приказом Минздрава России от 19 августа 2016 года, россиянину "положено" съесть за год 20килограммов говядины, 18 - свинины, 31 килограмм мяса птицы - а в целом 70-75 килограммов. В крае суммарный показатель составляет 66,2 килограмма. При этом мяса птицы на каждого жителя края приходится по 42 килограмма при норме в 30 килограммов. Это показывает, как в короткий срок подняли отрасль, еще недавно находившуюся в плачевном состоянии. Сработали и экономические условия, и меры государственной поддержки. Это же предстоит сделать и в мясомолочном производстве.

- Молочное и мясное животноводство может и должно быть рентабельным. Власть будет поддерживать тех, кто готов в него инвестировать, - подчеркнул Юрий Бурлачко на совещании по развитию отрасли.