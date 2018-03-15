Компания "Ростелеком", выступив телекоммуникационным партнером российского инвестиционного форума (РИФ-2018) в Сочи, обеспечила его организаторов, участников и гостей проводным и беспроводным безопасным доступом в сеть в полном объеме и без сбоев.

Вениамин Кондратьев (слева) и Михаил Осеевский подписали на РИФ-2018 договор, который поможет в развитии "цифровой экономики" на Кубани. Фото: Олег Сергеев

В периоды пиковых нагрузок она допускала одновременное высокоскоростное подключение до 3000 устройств. В итоге во время работы РИФ-2018 по сетям "Ростелекома" было передано три терабайта информации.

В ходе форума президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную деятельность в сфере развития современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИТИ) и реализации инвестиционных проектов на территории региона.

Эти договоренности дадут новый импульс развитию "цифровой экономики" на Кубани и будут способствовать скорейшей реализации таких проектов, как устранение цифрового неравенства, подключение к "оптике" лечебно-профилактических учреждений, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в социальной сфере, в области безопасности и ЖКХ.

Подобный документ был подписан на форуме совместно с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Михаил Осеевский отметил, что, помимо общих моментов развития ИТИ, "Ростелеком" намерен активно решать проблему доступа к сети интернет почти 200 населенных пунктов области, обеспечить бесперебойной связью стадионы, другие спортивные объекты, гостиницы и иную инфраструктуру чемпионата мира по футболу.

"Ростелеком" заключил также соглашение о совместной деятельности в реализации проектов ИТИ с Республикой Адыгея. Это создаст в регионе благоприятные условия для развития комплексных государственных информационных систем и коммуникаций, улучшения качества жизни людей и доступности услуг связи, повысит уровень безопасности.

В соответствии с подписанными на РИФ-2018 документами "Ростелеком" реализует пилотный проект "Умный город" в столице Северной Осетии - Владикавказе. Это позволит существенно повысить эффективность управления муниципальными ресурсами и, соответственно, - инвестиционную привлекательность города.