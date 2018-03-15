Правительство города уведомило подрядчика о расторжении контракта на проектирование и строительство больницы скорой медицинской помощи (СМП) по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя.

По сведениям городских властей, подрядчик грубо нарушил сроки исполнения госконтракта. Он был заключен без конкурса 22 декабря 2016 года с компанией "СГМ Груп" на сумму 4,9 миллиарда рублей. Сдать объект требовалось в конце 2019 года. Проектно-изыскательские работы следовало закончить к концу февраля 2017 года, проектные работы - к концу марта, к той же дате подготовить сводный сметный расчет, а строительство начать не позднее 1 апреля прошлого года. Но ничего из этого до сих пор не сделано.

- Предусмотренные контрактом этапы работ не выполнены, сроки исполнения грубо нарушены, - сказано в письме руководителя ГБУ "Дирекция капитального строительства" Андрея Исаева. - По состоянию на 25 января просрочка изыскательских работ составляет 323 дня, проектных - 292 дня, строительно-монтажных - 300 дней.

Фирма допустила и другие нарушения: не назначила ответственных за исполнение контракта, не направила своих представителей получить разрешение на строительство, акт передачи стройплощадки и другие разрешительные документы, не разработала и не предоставила заказчику рабочую документацию, детальный проект производства работ со сроками их проведения. Ежемесячно следовало передавать заказчику акты выполненных работ, это также не было сделано. Отмечается, что еще в марте 2017 года подрядчику была направлена претензия о взыскании неустойки за просроченные изыскательские работы на сумму 4 миллиона рублей, которая до сих пор не оплачена.

На основании этого дирекция капитального строительства Севастополя решила отказаться от исполнения госконтракта в одностороннем порядке.

Между тем, о проблемах со строительством больницы заговорили еще летом прошлого года. У департамента здравоохранения Севастополя возникли вопросы к подготовленному проекту. По словам главы департамента Антона Бахлыкова, в нем не оказалось отделений, необходимых для оказания экстренной помощи.

- Главный принцип такой больницы - пациенты в тяжелом состоянии не должны никуда переходить, в одном месте им оказывают всю необходимую помощь, от диагностики и реанимации до операций и последующего наблюдения, - отметил Бахлыков.

Медики подготовили список требований к проекту больницы, передали его подрядчику. Тот настаивал, что выполнил условия техзадания. Как рассказал журналистам директор департамента капитального строительства Севастополя Михаил Демиденко, чтобы разрешить конфликт, проектную документацию передали в Главгосэкспертизу.

- Экспертиза пришла к выводу, что технологические решения, принятые проектировщиками, не соответствуют действующим нормативам, в больнице нет отделения нейрохирургии, ожогового центра, станции переливания крови, - сообщил Демиденко.

По словам чиновника, проект подправили, но он все равно не прошел экспертизу. После этого и было решено расторгнуть контракт. Почему чиновники спохватились, только когда сроки неисполнения перевалили за 290 дней, остается загадкой.

Искать нового подрядчика для многострадальной больницы будут на открытом конкурсе. Причем, проектировщиков и строителей выберут отдельно, как и следовало поступить изначально. 19 февраля на сайте госзакупок появилась информация о проведении конкурса на проектно-изыскательские работы для севастопольской больницы СМП стоимостью 50 миллионов рублей. Ее должны спроектировать на основании медико-технического задания департамента здравоохранения Севастополя. Но 26 февраля конкурс отменили. Сроки строительства больницы таким образом сдвинулись на неопределенное время.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников во время итогового отчета в Заксобрании заверил, что больницу все же начнут строить в этом году. Чтобы сократить сроки, используют типовой проект.

Справка "РГ"

Согласно конкурсной документации, севастопольская больница скорой медпомощи займет территорию около 11 тысяч квадратных метров и будет рассчитана на 470 коек. Из них 393 койки разместят в палатных отделениях, 39 - в отделении реанимации и интенсивной терапии, 18 - в приемном отделении (шесть реанимационных и 12 диагностических) и 20 - в дневном стационаре. В медучреждении также появится поликлиника на 200 посещений в смену.

Участок для больницы СМП выделен на Фиолентовском шоссе рядом с туберкулезным и психоневрологическим диспансером. Здесь же планируют построить современный онкодиспансер на 150 мест. В будущем в этом месте появится крупный медицинский комплекс.