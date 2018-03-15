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15.03.2018 18:37
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Краснодаре открылась выставка в честь казачьего маэстро

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
В четверг в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына открылась выставка, посвященная юбилею художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко.

22 марта казачьему маэстро, как на Кубани называют Захарченко, исполнится 80 лет. Юбилей народного артиста России широко отметят в крае. В его честь организуют фестивали, конкурсы, выступления, а администрация края субсидирует выход полного собрания сочинений юбиляра, кроме того выделяет деньги на пошив новых костюмов коллективу.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
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Большим событием для культурной жизни региона стала выставка, которая раскрывает страницы биографии Виктора Захарченко, представляет его как артиста, композитора, яркого общественного деятеля. Первую экскурсию для многочисленных гостей провела старший научный сотрудник музей Наталья Корсакова.

- В нашей экспозиции 170 экспонатов, - поясняет Корсакова. - В их числе макет дома в станице Дядьковской, где прошла юность композитора, его личные вещи, даже пионерский галстук, который мальчик Витя носил в школьные годы. Мы постарались передать атмосферу, в которой он рос, и, кажется, это удалось.

Основой экспозиции стали вещи из фондов музея, некоторые свои вещи специально для выставки предоставил Виктор Гаврилович. К примеру, на ней экспонируются его многочисленные государственные награды, как российские, так и других стран, памятные знаки и сувениры, врученные Захарченко в разные годы.

Сам Виктор Гаврилович не отделяет себя от хора, называя его уникальным явлением. "Кубанский казачий хор - это духовная, культурная святыня", - говорит он.

В этом убеждены и многочисленные почитатели уникального таланта казачьего маэстро. Концерты коллектива, ставшего под его руководством знаменитым, с триумфом проходят по всему миру, но особенно любят Виктора Захарченко на Кубани.

Серия юбилейных концертов пройдет в Краснодаре с 22 по 27 марта, а 30 марта кубанский хор выступит в Кремле, после чего начнется гастрольный тур по городам России и Белоруссии, вернувшись из которого артисты снова выступят перед земляками. Как они заверили, концерты пройдут в каждом из 44 районов края.

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