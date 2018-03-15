В Крым на выборы президента РФ приедут наблюдатели из Германии и Норвегии

В воскресенье 18 марта в наблюдении за ходом голосования за президента РФ на избирательных участках полуострова примут участие общественные наблюдатели из Германии и Норвегии. Об этом "РГ" рассказал заместитель председателя комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям, председатель республиканского общества немцев Крыма "Видергебурт" Юрий Гемпель.

По его словам, обе делегации будут состоять из двух человек. Из Германии в Симферополь в пятницу прилетит уже известный крымчанам руководитель фракции Левой партии в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер, в отношении которого власти Украины уже возбудили уголовное дело за "незаконное посещение Крыма". Второй немецкий гость посетит полуостров впервые.

Еще два иностранца, в том числе организатор неправительственной организации "Норвежская народная дипломатия" Хендрик Вебер, также ранее посещавший Крым вопреки запретам Украины, прилетят в субботу из Норвегии.

Как уточнил Юрий Гемпель, у гостей будет возможность посетить и понаблюдать за волеизъявлением крымчан на любых избирательных участках. Предварительно намечено посещение Севастополя, Бахчисарая, Симферополя и Симферопольского района, в том числе участков, где преимущественно в местах компактного проживания будут голосовать крымские татары.

Голосование на выборах президента РФ в Республике Крым будет проходить на 1206 избирательных участках, в том числе 42 участка откроются в местах временного пребывания избирателей. В территориальные избирательные комиссии переданы 1483349 бюллетеней.