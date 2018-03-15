В полуфинале Еврокубка "Локомотив-Кубань" сыграет с "Реджо Эмилией"

В 1/2 финала баскетбольного Еврокубка "Локомотив-Кубань" встретится с клубом "Реджо Эмилия", представляющим одноименный город в Италии. Первый матч в серии до двух побед пройдет в следующий вторник, 20 марта, в Краснодаре.

Соперник кубанских железнодорожников стал известен накануне поздно ночью, когда в Италии завершился третий решающий поединок 1/4 финала между "Реджо Эмилией" и питерским "Зенитом". Хозяева площадки победили (105:99) и выиграли четвертьфинальную серию со счетом 2:1.

Как мы уже рассказывали, "Локо" оказалось на этой стадии достаточно двух матчей, чтобы одолеть испанскую "Гран-Канарию" (79:74 и 80:59).

Ответная встреча полуфинальной серии состоится в Италии в пятницу, 23 марта. Если понадобится третий матч, то он пройдет на арене "Баскет-холл" в Краснодаре 28 марта.

Не смог пробиться в 1/2 финала престижного турнира и казанский УНИКС, также в гостях в третьем противостоянии уступивший мюнхенской "Баварии" - 81:91. В полуфинале немецкая команда встретиться с турецкой "Дарушшафакой", которую возглавляет экс-тренер сборной России Дэвид Блатт.

Если "Локомотив-Кубань" выйдет в финал, то краснодарцы два матча из трех проведут на домашней арене.

Напомним, обладатель Еврокубка получает путевку в Евролигу сезона 2018/2019.