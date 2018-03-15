На Симферопольской ТЭС произвели первый розжиг газовой турбины

На Таврической (Симферопольской) ТЭС проведен первый розжиг газовой турбины энергоблока №1 с выходом на холостой ход - 3 000 оборотов в минуту. По информации пресс-службы "Ростеха", специалисты станции отработали системы управления и регулирования в переходных режимах, убедились в готовности турбины, ее программного обеспечения, вспомогательных систем к корректной работе и дальнейшим испытаниям. Следующий этап - подключение к энергосети полуострова.

- Первый розжиг газовой турбины - важный этап пусконаладочных работ, - отметил гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. - Турбина отработала без сбоев, что подтвердило высокий уровень технической готовности к вводу энергоблока в эксплуатацию.

Первый энергоблок на Таврической ТЭС мощностью 235 мегаватт планируется запустить в мае 2018 года. Кроме того, на Балаклавской (Севастопольской) ТЭС завершается монтаж еще одного энергоблока первой очереди. Параллельно на обеих электростанциях идет монтаж энергоблоков второй очереди суммарной мощностью 470 мегаватт, которые будут введены в эксплуатацию летом нынешнего года.

Благодаря генерации Таврической и Балаклавской ТЭС не только повысится надежность энергоснабжения объектов жилой и промышленной инфраструктуры полуострова, но будет обеспечено стабильное электроснабжение Крыма на годы вперед с учетом перспективного развития региона. После ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков Таврической и Балаклавской ТЭС общая мощность новой генерации в Крыму с учетом Сакской ТЭЦ превысит один гигаватт.

- Эффективное отечественное генерирующее оборудование, высокие экологические стандарты с учетом уникальной природы Крыма, безопасность и надежность энергоблоков делают реализацию проектов строительства Таврической и Балаклавской ТЭС уникальным этапом развития страны и региона, - считает Чемезов.

Напомним, накануне глава Минэнерго РФ Александр Новак заверил президента Владимира Путина, что первые энергоблоки Симферопольской (Таврической) и Севастопольской (Балаклавской) ТЭС будут запущены в конце мая, что обеспечит хороший резерв для энергоснабжения полуострова.