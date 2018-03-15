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15.03.2018 11:35
Проект: В регионах

На стройплощадке школы в Жигулиной роще заложили капсулу времени

Текст: Семен Тихий (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым №7517 (54)
Новая современная школа в микрорайоне "Жигулина роща" распахнет свои двери для более чем тысячи учеников осенью 2020 года. Об этом рассказали представители застройщика и властей Крыма во время церемонии закладки капсулы времени на строительной площадке. Послание потомки откроют и прочтут через 50 лет.
Фото: Семен Тихий/РГ Фото: Семен Тихий/РГ
Фото: Семен Тихий/РГ

Капсулу забетонировали в постамент, стоящий прямо перед огромным котлованом. Рядом с ним работают краны и техника, возводятся новые высотки "Жигулиной рощи", плюс на стадии запуска возведение еще одной очереди домов. В обозримом будущем здесь будут жить от 15 до 20 тысяч человек, микрорайон оснастят всеми необходимыми для комфортного проживания социальными объектами. Первый из них - самое современное учреждение образования.

- Крым стал одним из 44 субъектов Российской Федерации, в котором реализуют проект "Школа XXI века", - рассказала министр науки и образования Крыма Наталья Гончарова. - Она начнет работать в 2020 году. Мы заложили памятную капсулу с обращением к школьникам 2068 года, очень надеюсь, что наша любовь к Крыму, забота о родине и гордость за сделанный выбор сможет дойти через полвека до сердца каждого учащегося.

"Дорогие ученики, вы представляете новое поколение школьников XXI века, которое живет в России будущего. Мы не знаем вас, но верим в Россию, верим в Крым. И эта вера дает нам право утверждать, что те 50 лет, которые нас разделяют, станут годами интенсивного развития нашей страны и нашей республики, годами развития образования. Через полвека, когда вы прочтете это послание, многие выпускники школы станут известными людьми, внесут существенный вклад в развитие России и Крыма", - обратился в послании к будущим школьникам глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Мы исполняем федеральную программу Министерства образования и науки России: создаем дополнительные места и ликвидируем вторую смену в школах, строя новые объекты, - добавила Гончарова.

Тендер на строительство "Школы XXI века" выиграла крымская компания "Монолит-бетон", входящая в группу компаний "Владоград".

- Мы очень рады, что "Владоград" стал генподрядчиком. Приложим все усилия, чтобы школа была построена в срок. Очень приятно, что оказывается внимание к социальным объектам со стороны главы республики, министра образования - без их помощи, я думаю, этого проекта не было бы, - сказал директор компании "Монолит-бетон" Александр Турлаев.

Учиться в школе смогут 1100 детей - четыре параллели с первого по одиннадцатый классы, по 25 человек в каждом. А если мест для всех школьников района не хватит, предусмотрена вторая очередь строительства школы.

Объект сдадут "под ключ" - здесь будет все необходимое современное оборудование: от парт и стульев до специализированных кабинетов. До трети бюджета - расходы на оборудование.

В проекте предусмотрена столовая на 600 мест, медицинский и стоматологический кабинеты, малый актовый зал на 75 мест и большой на 600.

Справка

Микрорайон "Жигулина роща" расположится в Симферопольском районе - в Мирновском сельском поселении, зеленом пригороде с новой транспортной развязкой. При этом комплекс примыкает к границе столицы Крыма и находится в нескольких километрах от центра города. В менее чем получасовой доступности - международный аэропорт "Симферополь".

"Жигулина роща" задумана как город в городе - район будет полностью обустроен и предоставит жителям городской комфорт. Из 44 гектаров района домами занято чуть более половины. Остальное - скверы и парки, зеленые и пешеходные зоны, детские и спортивные площадки, велодорожки. Предусмотрен спортивный центр и детская школа искусств.

 

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