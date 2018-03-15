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15.03.2018 19:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кремниевая долина Шойгу

Научный центр в Анапе откроют 1 сентября
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
Военный научный центр "Эра", который минобороны по поручению президента РФ создает в Анапе, планируют открыть 1 сентября. Об этом на встрече с участниками форума "Россия - страна возможностей" сообщил Сергей Шойгу.

В новом технополисе будут работать молодые ученые, научные работники и те, кто хорошо зарекомендовал себя в научных ротах. Они смогут тесно взаимодействовать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями, вузами и предприятиями ОПК. Это, как считает министр обороны, позволит не только создать базу прорывных технологий, повысить эффективность фундаментальных и прикладных исследований, но и обеспечить опережающее развитие систем военного назначения.

Шойгу рассказал о рыбалке Путина

Уже определен руководитель научных проектов инновационного центра. Им стал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Ближе к лету среди кандидатов на трудоустройство в армейское "Сколково" устроят конкурсный отбор. Шойгу пообещал: он будет жестче того, что четыре года назад минобороны организовало для первых кандидатов в солдаты научной роты.

По данным военного ведомства, сейчас на одно место в таких подразделениях (их в Вооруженных силах двенадцать) претендуют не менее 25 человек. "Нам нужны хорошие ребята с хорошими мозгами. Мы очень надеемся, что в технополисе в Анапе удастся сделать серьезный проект для обновления оборонно-промышленного комплекса", - сказал Шойгу. Он также считает, что частью этой команды могли бы стать финалисты конкурса "Лидеры России".

Руководить научными проектами в Анапе будет глава Курчатовского института Михаил Ковальчук

Для жизни, работы и службы в новом научном центре создадут все необходимые условия. По словам Шойгу, на первом этапе исследовательские площади технополиса составят 267 тысяч кв. м. Ведомство также построит в Анапе более тысячи квартир для молодых специалистов, в том числе уже отслуживших в военно-инновационном центре.

Известно, что сегодня в нашей армии применяются разработки в области робототехники, беспилотных систем и комплексов. Но при этом остаются востребованными новые технологии с использованием искусственного интеллекта. Решением таких задач как раз займутся молодые ученые "Эры".

Фото: Россия 24/youtube.com
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Один из участников форума "Россия - страна возможностей" поинтересовался у Шойгу, возможно ли, что в ближайшем будущем боевые действия на поле боя будут вести не солдаты, а удаленно управляемая ими техника? "Почему в ближайшем будущем? Это реализуется сегодня и реализуется довольно энергично", - ответил министр. Еще несколько лет назад в армии было 160 беспилотников, а сейчас их почти 1,8 тысячи.

- Мы начали создавать боевых роботов. Заканчиваются их государственные и войсковые испытания. И надеюсь, что уже в этом году мы начнем серийное производство, - продолжил Шойгу. Он также отметил, что по заказу минобороны сейчас массово выпускают робототехнику для площадного разминирования. И такая работа, по словам Шойгу, не останавливается ни на один день, ни на один час.

В декабре 2017-го военные успешно испытали боевой робототехнический комплекс "Нерехта". Тогда же командованию Сухопутных войск представили робот "Кунгас", созданный для обеспечения боевых действий. А роботизированные комплексы семейства "Уран" наши саперы используют при сплошном разминировании местности на Северном Кавказе и в Сирии.

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