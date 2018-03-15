Жители крымского поселка отремонтировали разбитые дороги своими руками

О ровном и чистом асфальте жители Мирного в Симферопольском районе мечтают давно. Многие улицы с осени по лето представляют собой непреодолимую полосу препятствий с огромными ямами и грязными лужами, так что даже прогуляться с детской коляской невозможно. Со времен Украины люди много лет требовали у поселковой администрации привести дороги в нормальное состояние, но чиновники лишь раздавали туманные обещания, ссылаясь на дотационность местного бюджета.

В результате селяне сами проявили инициативу: им удалось найти общий язык с владельцами местного асфальтового завода и при содействии главы администрации Симферопольского района договориться о бесплатном выделении нескольких грузовиков щебня и асфальтовой крошки.

- Машины привезли материал на улицы Грушевую и Молодежную, - рассказала общественница Лилия Диденко. - Ремонтировать улицы пришлось уже своими силами. Жители пришли со своими лопатами, садовыми тележками и с их помощью засыпали ямы.

Ремонтируя улицы, люди проявили изобретательность: для укатки асфальтовой крошки использовали самодельный каток, который смастерили из старого газового баллона. Это настоящее ноу-хау местных умельцев - закачанная внутрь цилиндра вода делает каток тяжелым, что позволяет плотно утрамбовать покрытие.

Участники этого оригинального "дорожного субботника" рассчитывают, что власти поселка заметят и оценят их инициативу, ведь содержание и контроль за качеством муниципальных дорог - прямая обязанность органов местного самоуправления.

Как пояснил "РГ" глава администрации Симферопольского района Сергей Донец, содержание дорог относится к числу приоритетов. А их ремонт начинается с составления проектно-сметной документации. В идеале главы поселений вместе с депутатами райсовета от конкретных территорий должны с учетом пожеланий местных жителей составить план работ на конкретных улицах. А его включат в муниципальную программу ремонта местных дорог.

- В нашем районе и сам муниципалитет, и сельские поселения являются дотационными, - рассказал Сергей Донец, возглавивший район минувшей осенью. - И за один год все местные дороги не отремонтировать. Поэтому такую инициативу от населения и социально ответственного бизнеса мы всегда приветствуем. То, что сделали жители Мирного, - дает положительный эффект для муниципалитета и полезно самим людям. Иногда действительно проще выделить две машины щебенки и за меньшие деньги сделать больший объем работ, чем дожидаться подготовки проектно-сметной документации.

В прошлом году на ремонт местных дорог в Симферопольском районе было выделено 80 миллионов рублей. Плюс 110 миллионов - из поселковых бюджетов. В 2018 году ремонт дорог целиком отнесен к полномочиям муниципальных бюджетов. По словам Сергея Донца, общая сумма с учетом средств дорожного акциза и республиканской субсидии на капремонт дорог может достичь 145 миллионов рублей. Эти деньги распределяются между сельскими поселениями пропорционально протяженности дорог и численности населения.

Кстати

На встрече с местными жителями в конце февраля глава администрации Мирновского сельского поселения Сергей Ковалев сообщил, что сельсовет уже разработал смету ремонта дорог в населенном пункте, согласно которой будут внесены соответствующие изменения в бюджет. И к концу 2018 года все дороги Мирного обещают отсыпать щебнем.